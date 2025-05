La Escuela de Suboficiales de Prefectura cumplió 75 años en Zárate

Como todos los meses de mayo, arrancó con una fiesta muy sentida para toda la comunidad de prefecturianos de nuestra ciudad porque la Escuela de Suboficiales cumplió 75 años. Además, se distinguió al personal subalterno que cumplió sus bodas de oro y de plata en la Institución.

El Prefecto Nacional Naval, prefecto general Guillermo Giménez Pérez, acompañado por el Subprefecto Nacional Naval, prefecto general Alejandro Annichini, presidió la ceremonia en la que se celebró el aniversario de la Escuela de Suboficiales “Prefecto General Martín Jacobo Thompson” de la Prefectura Naval Argentina en Zárate.

Durante el encuentro, que se desarrolló en la casa de estudios de la fuerza de la costanera, también se distinguió al personal subalterno que cumplió sus bodas de oro y de plata en la Institución.

En la oportunidad, estuvieron presentes parte de la plana mayor de la Prefectura, autoridades de las unidades académicas de la Fuerza, el Suboficial Encargado General, ayudante mayor Roberto Ortiz, personal en actividad y retirados e invitados especiales.

El Director de Personal, prefecto general Daniel Bonifacini, brindó unas palabras a los presentes expresando lo siguiente; “este acontecimiento histórico de enorme trascendencia representa no solo una cifra, sino que son miles de hombres, de voces, de pasos firmes que resonaron en cada uno de estos rincones y que, con esfuerzo y visión, contribuyeron a la grandeza de esta casa. Esta escuela no es simplemente un edificio; es el lugar donde muchos encontraron un propósito, forjaron amistades eternas, aprendieron a servir con honor y a vivir con valores”, sostuvo el director. Y concluyó; “hoy abrazamos a esta Escuela con gratitud y orgullo, sabiendo que su legado late en cada prefecturiano y que su espíritu seguirá hallándonos en cada desafío que nos depare la historia”.

Promediando el acto, se realizó un minuto de silencio en memoria de los integrantes de las promociones homenajeadas y ex directores que ya no se encuentran entre nosotros. Luego, se entregaron los diplomas y reconocimientos a los suboficiales que cumplieron sus bodas de oro y plata. También fueron distinguidos ex directores, jefes de departamentos y suboficiales encargados que prestaron servicio en la mencionada Escuela.

Por último, en la celebración se descubrieron placas recordatorias en homenaje a los 75 años que cumplió la emblemática casa de estudios de la Autoridad Marítima nacional.

