Aguas: perforación para mejorar el suministro en Covepam VI

La Municipalidad de Zárate a través de ENDEZA, informó que, como parte de un plan de obras que incluye la construcción de nuevos pozos en la ciudad, se está ejecutando una perforación que permitirá sumar un nuevo pozo de abastecimiento de agua potable para los vecinos del barrio Covepam VI.

Las tareas tienen por objetivo reforzar el caudal y la presión de agua en todo el barrio y los aledaños, sumando unos 60 m3/h de caudal a la red, complementando así, las perforaciones existentes del entorno.

Con esta acción, se beneficiarán de forma directa alrededor de 2.700 vecinos, luego de años de reclamos por falta total de agua, principalmente durante el verano.

