Propato exige obras urgentes en la Ruta 9 a la altura de Zárate

La diputada nacional Agustina Propato presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación solicitando a la Dirección Nacional de Vialidad -dependiente del Ministerio de Economía- la realización urgente de obras de infraestructura vial en el kilómetro 92,5 de la Ruta Nacional N°9, dentro del partido de Zárate.

El pedido legislativo incluye la reparación total de las colectoras norte y sur, el reacondicionamiento de los accesos y bajadas de puentes, la instalación de refugios para el transporte público y la construcción de una plataforma peatonal que permita cruzar con seguridad este tramo altamente transitado.

La legisladora nacional advierte que el deterioro actual de la traza representa un riesgo permanente para vecinos, trabajadores, estudiantes y conductores, en una zona que funciona como eje neurálgico para el desarrollo industrial del norte bonaerense. “Estamos hablando de una ruta nacional por la que circulan a diario miles de personas y vehículos vinculados a la producción, el trabajo y la vida cotidiana. No podemos seguir mirando para otro lado mientras los vecinos arriesgan la vida para cruzar o tomar el colectivo”, expresó Propato.

El proyecto refleja un reclamo sostenido por parte de los habitantes de los barrios linderos a la colectora norte, especialmente en el sector comprendido por el kilómetro 92,5, donde la falta de refugios y cruces seguros pone en jaque la integridad física de quienes dependen del transporte público para llevar a sus hijos a la escuela o trasladarse al trabajo.

Además del riesgo vial, Propato subrayó el impacto económico que implica la falta de opciones seguras y accesibles. “Las familias que no pueden tomar el colectivo se ven obligadas a usar transporte particular, con un gasto mínimo diario de $2.600 en peajes. Es una injusticia doble: pagar por circular y hacerlo en condiciones inaceptables”, sostuvo.

La Ruta Nacional 9 es una de las principales arterias del corredor bioceánico que conecta el norte del país con el puerto de Buenos Aires. En el tramo que atraviesa Zárate, las colectoras funcionan como vías de acceso clave a parques industriales, fábricas y centros logísticos, por lo que el mal estado de estas rutas no solo afecta la movilidad local, sino también la logística productiva de una de las regiones más dinámicas del país.

La diputada hizo un llamado al resto del cuerpo legislativo para acompañar esta iniciativa y exigir al Ejecutivo nacional que intervenga de manera inmediata. “Es una cuestión de responsabilidad institucional, de justicia social y de sentido común. La seguridad vial, la inclusión territorial y el desarrollo económico no pueden esperar”, concluyó.