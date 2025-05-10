El Concejo Deliberante destacó los 34 años de LA VOZ

VISTO:

El 34º aniversario de la fundación del diario La Voz de Zárate, acontecido el día 2 de mayo de 2025; y

CONSIDERANDO:

Que, el diario La Voz de Zárate fue fundado el 2 de mayo de 1991 con el objetivo de reflejar el desarrollo de la ciudad y la región, defendiendo valores como la libertad, la solidaridad y la convivencia política y democrática;

Que este medio de comunicación local, dirigido originalmente por Jorge De Paolo y Virginia De Paolo, surgió en un contexto de profundas transformaciones sociales, políticas y mediáticas, constituyéndose como un proyecto innovador nacido del compromiso de una familia con tradición periodística;

Que, durante más de tres décadas, La Voz de Zárate ha sido testigo y partícipe de los hechos más relevantes de la historia local y regional, manteniéndose como el único medio gráfico de circulación continua en el Partido de Zárate durante la última década;

Que, su trayectoria ha evolucionado acompañando los avances tecnológicos, incluyendo la creación de una versión digital y presencia en redes sociales como Facebook e Instagram, lo que demuestra su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos sin abandonar su edición en papel;

Que, actualmente, bajo la dirección de Nicolás Nazabal, continúa ofreciendo diariamente contenido informativo con arraigo local, manteniendo la línea editorial fundada en la pluralidad de voces y el compromiso democrático;

Que corresponde destacar y reconocer el esfuerzo sostenido de este medio, su rol en la consolidación de una ciudadanía informada y su aporte a la identidad cultural de Zárate;

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PÁRTIDO DE ZÁRATE, en uso de sus facultades sanciona la siguiente:

RESOLUCIÓN

-ARTICULO 1°. -El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Zárate expresa su más sincero beneplácito al diario La Voz de Zárate, al conmemorarse el 34º aniversario de su fundación, reconociendo su valioso aporte a la comunicación, la cultura democrática y la identidad local.

-ARTICULO 2°. Envíese copia de la presente a la dirección del diario La Voz de Zárate.

-ARTICULO 3°. Comuníquese, publíquese y archívese.

-ARTICULO 4°. De forma.

Zárate 5 de Mayo de 2025.

El proyecto consta de 2 fojas, concejal Lautaro Fenestraz – Bloque La Libertad Avanza – Partido Demócrata.