Se dictó un taller de empleabilidad para jóvenes

La Municipalidad de Zárate, a través de las secretarías de Producción y de Desarrollo Humano y Educación llevó a cabo este jueves un taller gratuito de empleabilidad.

La iniciativa estuvo dirigida a jóvenes de entre 17 y 20 años, quienes pudieron adquirir orientación vocacional, como así también herramientas y estrategias para una búsqueda laboral efectiva.

El objetivo central de esta propuesta coordinada por las direcciones de Juventud y de Empleo municipal, fue fortalecer la inserción laboral de los jóvenes de Zárate.

El taller estuvo a cargo de la Lic. Isabel Carreño de IC Consultora y durante el encuentro se trabajaron contenidos vinculados al armado de currículum vitae, análisis FODA para identificar intereses y aptitudes, herramientas digitales de búsqueda de empleo y de oportunidades para el desarrollo profesional, entre otros aspectos.

El Municipio brindó una capacitación en herramientas prácticas para facilitar a los jóvenes un primer acercamiento al mundo del trabajo.