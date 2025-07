Metalúrgicos independientes: “surgimos para ser una opción valedera y de cambio”

Un sector de la dirigencia metalúrgica independiente lanzó ayer en Campana, el movimiento de representación sindical 25 de Febrero/ Azucena Villaflor, que pretende competir con el oficialismo local en las elecciones internas del gremio con incumbencia geográfica desde Escobar y hasta Baradero.

Flanqueado por directivos y postulantes de las seccionales Villa Constitución y 3 de Febrero, su conductor Angel Derosso dijo en conferencia de prensa que esa corriente “representa, sabe de las necesidades de los trabajadores, tiene capacidad, experiencia” y será una opción “distinta para la elección que se aproxima”.

Por delante, advirtió Derosso, “tendremos un arduo camino, que no será fácil”, del que denunció que ya recibieron actos intimidatorios como pintadas de paredes y roturas de vidrios.

“El afiliado metalúrgico no quiere estas situaciones, no quiere más lo oscuro del sindicalismo”, expresó Derosso, al tiempo que advirtió que ese sector “no tiene miedo y tiene el coraje necesario para confrontar todo lo que venga”.

Integrantes del sector 25 de Febrero/ Azucena Villaflor.