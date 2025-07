Matzkin presenta novedosos proyectos para poner fin a la violencia ala salida de los boliches

La violencia a la salida de los boliches en Argentina es un problema recurrente que genera preocupación. Se han reportado numerosos casos de agresiones físicas, muchas veces con consecuencias graves para las víctimas. Esta problemática no solo afecta a los jóvenes, sino que también involucra a veces al personal de seguridad. Desde estas páginas hemos exteriorizado innumerables inconvenientes que han tenido lugar en la zona céntrica, y como común denominador, han sido en horas de la noche, de la madrugada y a la salida de locales nocturnos.

Días atrás un joven fue atacado por sendos grupos de jóvenes, al parecer como producto de un conflicto sentimental. Lo cierto es que debió ser trasladado a un centro médico para su atención, por la gravedad de su estado.

La preocupación ha llegado a la cima del Ejecutivo local, El intendente Matzkin ha manifestado que “la noche de Zárate debe ser un motivo de diversión y no de preocupación.” y que por eso “en busca de reforzar las políticas para hacer de la noche en Zárate un ámbito sociable y pacífico” en el día de ayer envió al Concejo Deliberante 3 proyectos de ordenanza que buscan llevar tranquilidad a la actividad nocturna PARA QUE SEAN TRATADOS EN SESIÓN ESPECIAL.

-Creación del registro de admisión por medio del cual toda persona que haya sido parte de una pelea callejera no podrá ingresar a Boliches, eventos masivos públicos o privados. Los NO admitidos serán informados por medio de un registro público de libre acceso y serán los establecimientos los encargados de aplicar la restricción de forma obligatoria.

-Los que participen de peleas consideradas graves no podrán asimismo: tramitar la licencia de conducir en el municipio, acceder a ninguna beca deportiva, participar en en representación del municipio los torneos bonaerenses ni en ningún otro evento ni ser beneficiario de ninguna subsidio o exención municipal.

-Creación de un fondo afectado para la prevención en la nocturnidad que estará compuesto por lo que se percibe en concepto de seguridad e higiene que abonen todos los contribuyentes relaciones con las actividades nocturnas de esparcimiento. Dicho fondo se destina a la contratación de personal adicional de policía y de equipamiento en cámaras en zonas estratégicas.