Passaglia en Zárate: “no le echamos la culpa a nadie, trabajamos para solucionar los problemas de los vecinos”

Propuesta de base localista construye sintonía fina en Segunda Sección, posiciona candidatos, agenda y surge como herramienta alternativa en Zárate, Pergamino y otros distritos. “La pelea es dura”, dijo el experimentado nicoleño a LA VOZ.

“Hechos”, la formación de esencia vecinalista, caracterizada por su expertise de logros gubernamentales en San Nicolás, liderada por su ex Intendente Manuel Passaglia, presentó hoy en la ribera zarateña, la interpretación de un nuevo espacio político hacia setiembre, con un rotundo mensaje de transformación ciudadana, apalancada en la participación llana de seres humanos, que destierren las visiones totalizadoras de mileismo y axelismo.

“Estamos cansados de ver siempre a las mismas personas, que se viven peleando y para nosotros en nuestras ciudades, no cambia nada”, subrayó el candidato nicoleño a legislador, que describió al origen del partido como la resultante de dos pilares fundamentales y bien claros: “resultados concretos y liderazgos nuevos”.

“Ya está lleno de políticos en Argentina -sobre todo kirchneristas y libertarios- que tuvieron su oportunidad y nos trajeron hasta acá “, remarcó Passaglia , quien reflexionó con el desafío de necesitar personas “nuevas, frescas, que se pongan a trabajar en lo que nos mejora la vida a todos, que son los resultados concretos”.

El visitante puso énfasis en la falta de infraestructura de Zárate y recomendó ser eficiente con el Presupuesto público. Así elogió al Sistema Público de Salud de su tierra de origen y aconsejó reordenar la planificación urbana de la jurisdicción.

“Ahora estamos acá con Silvina – Román – y Luis -Luna, candidatos a concejales, Luna, ex edil-, porque queremos proponer dejar de lado los fanatismos y las peleas que no cambian nada y enfocarnos en los problemas de los vecinos de Zárate, que son muchísimos y cómo los vamos a solucionar”, expresó el postulante.

Passaglia agradeció al ex candidato a Intendente radical, Luis Rannelucci y a otros dirigentes, ” que nos dieron una mano, en lograr un buen armado, con personas que piensan igual, sin peleas y que priorizan los problemas que tiene Zárate”.