Investigaban violencia de género y terminaron hallando invernaderode marihuana

En el marco de una investigación por violencia de género, personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Zárate realizó un allanamiento en el barrio 6 de Agosto, que culminó con la aprehensión de un hombre mayor de edad y el secuestro de una importante cantidad de marihuana y elementos utilizados para su cultivo.

El operativo se desarrolló en una vivienda particular, con intervención de la justicia local, en una causa que además contempla figuras penales por lesiones, amenazas e infracción a la Ley de Drogas.Al momento del allanamiento, el principal investigado no se encontraba en el domicilio. Sin embargo, los efectivos detectaron en el lugar un invernadero tipo “indoor” acondicionado con carpa, lámparas LED, luces ultravioleta, balastros, ventilación forzada y fertilizantes, entre otros materiales.

Durante el procedimiento se secuestraron: 15 plantas de marihuana, con un peso total aproximado de 1,6 kilogramos; Plantas adicionales, con un peso estimado de 150 gramos; Dos frascos conteniendo flores (cogollos); Semillas y diversos elementos utilizados para el cultivo.

En el lugar fue aprehendido un hombre mayor de edad, quien se encontraba en la vivienda al momento del operativo. Mientras tanto, continúa la investigación para lograr que el principal imputado, ya identificado, sea localizado y puesto a disposición de la justicia.

Por disposición judicial, se labraron las actuaciones correspondientes y el material secuestrado fue remitido para su análisis. El aprehendido será presentado ante la justicia en las próximas horas.

Este procedimiento resalta el accionar de la Sub DDI Zárate, que ahora cuenta con una nueva sede ubicada en Conesa 831, lo que permite agilizar tareas administrativas e investigativas directamente en la ciudad, evitando derivaciones a Campana como ocurría anteriormente. Además, el funcionamiento de una base operativa activa las 24 horas favorece el contacto cercano con los vecinos, como así también con la Secretaría de Protección Ciudadana y otras áreas policiales, permitiendo una respuesta más rápida y coordinada ante hechos delictivos.