Parque Fotovoltaico: arribaron los paneles solares para conformarlo

Arribaron cinco containers con 3600 paneles solares para ser montados en el Parque Fotovoltaico Zárate, un proyecto que viene desarrollando Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ) junto al Municipio y la empresa YPF Solar con el financiamiento de un grupo de empresas del Parque Industrial local.

En un galpón ubicado en el Parque Industrial, y con la presencia del Intendente Municipal Marcelo Matzkin, el presidente de la CEZ Dr. José Luis Mangini, y representantes de logística de YPF Solar, fueron descargados los 20 pallets que contienen 3600 PANELES SOLARES ASTRONERGY Astro N7. La semana pasada llegaron al mismo depósito los inversores, cables y conectores necesarios para el montado de los paneles.

Este singular proyecto, pensado en la generación de energía limpia, fue elaborado por Cooperativa con el apoyo del Municipio de Zárate y de YPF Solar, y se convocó la participación de trece empresas del Parque Industrial.

El proyecto se construirá en el corazón de este complejo y tendrá una generación anual de 4.3 GWh.-cuyo estado de avance importantes.

La llegada de los paneles –que representan la mitad del total contemplado en el proyecto- es un importante paso, ya que tras terminar de nivelar el terreno, se procederá al armado de la estructura y en paralelo la colocación de los paneles.

Mangini y Matzkin se hicieron presentes en el arribo de los paneles solares.