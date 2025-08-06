Obras en tres escuelas primarias

De manera conjunta con el Consejo Escolar, funcionarios del Municipio de Zárate recorrieron las escuelas primarias 10, 11 y 26 donde se iniciaron diferentes obras de mejora cada una de las instalaciones mencionadas por pedido del Intendente Matzkin.
La supervisión de los avances estará a cargo de la secretaria de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos.
