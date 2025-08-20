Agostina Hein se consagró campeona mundial junior en Rumania

En el primer día de campeonato, la nadadora campanense Agostina Hein (deportista de SER Natación Alto Rendimiento) se consagró campeona mundial junior al quedar primera en la final de los 400 metros meddley.

Fue en el Campeonato Mundial Junior 2025 que se lleva a cabo en la ciudad de Otopeni (Rumania).

Además, con un tiempo de 4:34.34, la entrenada por Sebastián Montero destrozó el récord argentino y récord sudamericano que tenía 21 años (4:37.51 de Georgina Bardach cuando fue bronce en Atenas 2004), como para tomar dimensión de su performance.

Con este tiempo, hubiera terminado tercera en París 2024 y sexta en la reciente final de Singapur 2025.

Completaron el podio la británica Amalie Smith (4:35.49) y la japonesa Shuna Sasaki (4:38.94) demostrando el alto nivel de la prueba.

Vale destacar que, por la mañana, la oriunda de Campana había marcado 4:37.87 a solo 36 centésimas del récord de Georgina Bardach y con el mejor tiempo de las eliminatorias. Esto llega después de otro torneo espectacular. Hein, la deportista más joven de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, realizó una tarea brillante la semana anterior en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Obtuvo la primera dorada en los 400 metros libre. Luego, también ganó las pruebas de 200 metros combinado y 400 metros combinado.

La cosecha de Agostina Hein continuó con las plateadas en las postas 4×100 libre mixto, 4×100 combinado femenino, 4×200 libre femenino y 4×100 combinado mixto y las de bronce en la posta 4×100 libre femenino.

El Campeonato Mundial Junior en Otopeni se realiza del 19 al 24 de agosto de 2025 con más de 600 jóvenes nadadores de más de 100 federaciones nacionales.

El Aquatics Complex se inauguró con el Campeonato Europeo de Natación Junior en 2022 y fue sede del Campeonato Europeo de Natación en Piscina Corta en 2023.

La competición, de seis días de duración, se celebra en estas instalaciones construidas especialmente para albergar pruebas internacionales de natación de talla mundial.

La edición más reciente del Campeonato Mundial de Natación Juvenil fue Netanya 2023, en Israel. En este torneo, se establecieron 12 nuevos récords del Campeonato Mundial de Natación Juvenil y dos récords mundiales junior.

El Mundial se celebró por primera vez en 2006 en Río de Janeiro (Brasil). Las ediciones posteriores del evento bienal se celebraron en Monterrey (México) en 2008; Lima (Perú) en 2011; Dubái (Emiratos Unidos) en 2013; Singapur (Singapur) en 2015; Indianápolis (EE. UU.) en 2017; Budapest (Hungría) en 2019 y Lima (Perú) en 2022.

Agostina Hein ayer en el podio con su medalla de oro junto a la británica Amalie Smith y la japonesa Shuna Sasaki