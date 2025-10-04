El Municipio de Zárate ejecuta desde hace varias semanas un exhaustivo plan de sellado de juntas y grietas en un primer tramo de la ciudad, que el Jefe de Gobierno Marcelo Matzkin encomendó al Secretario de Obras Públicas Sergio Agostinelli.
El jueves por la mañana y en el Palacio Comunal, el propio Intendente Matzkin repasó el avance de la iniciativa junto a algunos Secretarios de su Gabinete, con el objetivo de preservar la infraestructura vial existente de óptimas condiciones y prevenir las roturas del hormigón que hayan sido detectadas, evitando posibles pérdidas de agua que lleguen hasta la composición de las arterias.
Fuentes de la Intendencia informaron ayer a LA VOZ, que los trabajos se efectúan con personal y equipo propio en un radio inicial comprendido por las Avenidas Mitre, entre Costanera y Lavalle.
En los procedimientos se utiliza un fusor con un mechero, se agregan panes de brea que se derriten, los que se vuelcan a una regadera, para que finalmente se apliquen a las juntas.
De forma previa, las juntas son limpiadas con espátulas especiales, se sopletean y se les aporta emulsión con pequeños pinceles. También se les aplica cal para que las labores oreen con mayor rapidez.
Al cabo de dos, la circulación vehicular queda normalizada.
El Municipio ejecuta exhaustivo plan de sellado en juntas y grietas
