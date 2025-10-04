El Municipio ejecuta exhaustivo plan de sellado en juntas y grietas

El Municipio de Zárate ejecuta desde hace varias semanas un exhaustivo plan de sellado de juntas y grietas en un primer tramo de la ciudad, que el Jefe de Gobierno Marcelo Matzkin encomendó al Secretario de Obras Públicas Sergio Agostinelli.

El jueves por la mañana y en el Palacio Comunal, el propio Intendente Matzkin repasó el avance de la iniciativa junto a algunos Secretarios de su Gabinete, con el objetivo de preservar la infraestructura vial existente de óptimas condiciones y prevenir las roturas del hormigón que hayan sido detectadas, evitando posibles pérdidas de agua que lleguen hasta la composición de las arterias.

Fuentes de la Intendencia informaron ayer a LA VOZ, que los trabajos se efectúan con personal y equipo propio en un radio inicial comprendido por las Avenidas Mitre, entre Costanera y Lavalle.

En los procedimientos se utiliza un fusor con un mechero, se agregan panes de brea que se derriten, los que se vuelcan a una regadera, para que finalmente se apliquen a las juntas.

De forma previa, las juntas son limpiadas con espátulas especiales, se sopletean y se les aporta emulsión con pequeños pinceles. También se les aplica cal para que las labores oreen con mayor rapidez.

Al cabo de dos, la circulación vehicular queda normalizada.