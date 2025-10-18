Impulsa el plan maestro de aguas Verano 25/26

El intendente Matzkin controla el avance del plan Verano 25/26, con el que se persigue sea un punto de inflexión en la problemática del agua en Zárate.

Las obras encaradas por ENDEZA, avanzan con fondos propios, íntegramente con fondos municipales, provenientes de la recaudación de tasas, sin asistencia económica de otros niveles de gobierno puntualizaron desde el Departamento Ejecutivo Municipal.

Actualmente se encuentran en marcha las perforaciones en distintos puntos de la Ciudad que luego se anillarán para dotar del fluído con la presión suficiente en sectores urbanos que no la disponían.

Asi, por ejemplo, en Villa Fox, en Calle Justa Lima y Bernardo de Irigoyen se encuentra una de las obras anunciadas por el Intendente Matzkin y que realiza Endeza.

Una acción de magnitud que incluye, como se viene realizando, la conexión de nueva bomba de agua que beneficiará de manera significativa el caudal y presión en el barrio de Villa Fox.

ENDEZA ha suministrado los siguientes datos para poder contactarse con la empresa.

Contactos ENDEZA

Atención al Vecino: Solo Whatsapp

Lunes a viernes, de 08:00 a 19:00- sábados de 08:00 a 13:00 (operador directo)

Emergencias: 03487-639059, de sábados 13:00 a lunes 08:00, lunes a viernes de 19:00 a 08:00 y feriados 24 hs- operador directo.

Correo: [email protected]

Página web: www.endeza.gob.ar