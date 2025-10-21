Jorge Taiana encabeza un acto hoy en la sede del PJ zarateño

A menos de una semana para las elecciones legislativas nacionales y en la recta final de la campaña, el primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana visitará hoy a las 17:30 horas puntual (ya que luego irá a Campana) la sede del Partido Justicialista (PJ) de Zárate ubicada en calle Moreno 251, junto a su presidente, Leandro Matilla, dirgentes justicialistas y gremiales, militantes y vecinos.

“Porque la militancia no se rinde, la Patria se defiende y este 26 de octubre tenemos que votar con el corazón peronista”, reza la convocatoria del PJ.

Durante octubre, el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Jorge Taiana, desplegó una agenda activa en la provincia de Buenos Aires, consolidando su posicionamiento electoral de cara a los comicios del domingo 26 de octubre.

Mañana miércoles, Taiana encabezará un “banderazo” en el municipio de Moreno, en la Primera sección electoral, acompañado por la intendenta de ese distrito, Mariel Fernández.

Días atrás, el exministro de Defensa y primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria se refirió a la coyuntura preelectoral.

Consideró que teniendo en cuenta el resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires “cambió la etapa”. En ese sentido, agregó: “La idea de que el plan económico de Milei es un plan en desarrollo que nos va a llevar al bienestar, es falsa. No es que pueda fallar en el futuro y que tenga problemas en el presente, sino que el plan del Presidente ya fracasó, la gente se ha dado cuenta y le ha picado el boleto”.

En ese sentido, cuestionó:“Hay que ver lo que han hecho con el dinero con el superávit comercial, o con el blanqueo de los US$30 mil millones o con los US$20 mil millones que le pidió adicionalmente al fondo”. También, “hay que ver lo que han hecho con el dinero que sacaron de bajar las retenciones tres días, presuntamente para beneficiar a los productores, pero en realidad benefició a ocho compañías cerealeras”. En ese sentido, subrayó que “el Gobierno es un estafador serial y mantiene el carry trade de una manera desembolsada y ahora ya no puede ni siquiera recurrir al FMI”.

Finalmente, se mostró optimista por una creciente participación juvenil en la militancia. “Los jóvenes expresan un peronismo nuevo, sin ataduras con el pasado y se vio bastante en esta semana en el 80 aniversario del 17 de octubre. Creo que hay una juventud que se mostró decepcionada y se alejó del peronismo, pero está volviendo. Seguramente nos va a votar, pero también nos va a exigir, por eso hay que escucharlos”.