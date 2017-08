Emerson Correa también arregló su continuidad en CADU

El arquero Emerson Correa arregló su continuidad y seguirá un año más integrando el plantel de CADU.

Correa se suma a Javier Velázquez, Facundo Laumann, Juan Figueroa, Ramiro Fernández, Emanuel Pentimalli, Nahuel Calvo, Lucas Monzón y Lautaro Cuenos quienes también ya renovaron el vínculo con la institución.

Mientras que llegaron como refuerzos: Issac Acosta (delantero ex Armenio), Alejandro Kruchowski (defensor ex Argentino de Merlo), Rodrigo Basualdo (volante central ex Deportivo Morón ) y Claudio Villalba (zaguero central ex Tristán Suárez).