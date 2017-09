[simpleadvert id="10" w="680" h="100" title="semibanner2 deportes"]

Defensores Unidos visita esta tarde a Central Córdoba en Rosario

En la tarde de hoy miércoles en el barrio Tablada de la ciudad de Rosario, CADU visitará a Central Córdoba en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Campeonato de Primera División “C” temporada 2017-’18.

El partido tendrá lugar en el Estadio “Gabino Sosa” de Central Córdoba, comenzará a partir de las 15.30 horas y será dirigido por el árbitro de Mariano Seco, quien estará acompañado por los asistentes: Elvio Chávez y Diego Cuevas.

Defensores va con la misión de traerse un buen resultado para seguir escalando en la tabla, se encuentra compartiendo el séptimo lugar de las posiciones pero con un cotejo menos jugado, a tres puntos del líder Midland. Central Córdoba aún no ha ganado en tres presentaciones en este certamen (sumando dos igualdades y una derrota) teniendo dos puntos menos que los zaratenos.

CADU acumula dos encuentros sin perder, con un triunfo y un empate, mientras que como visitante lleva cuatro salidas sin derrotas, con dos victorias y dos igualdades. Central Córdoba suma cuatro encuentros sin ganar, con tres empates y una derrota, en tanto que jugando como local cosecha dos cotejos sin caídas, con una victoria y una igualdad.

NO HABRIA CAMBIOS

En la jornada de ayer en Villa Fox el plantel de CADU cerró su preparación, aunque el entrenador Darío Lema no confirmó la formación titular para esta tarde en Rosario.

En principio sería la misma que viene de vencer a Sportivo Barracas el viernes en Villa Crespo: Juan Figueroa; Maximiliano Carnelutto, Facundo Laumann, Claudio Villalba y Ramiro Fernández; Gianluca Alfenoni, Rodrigo Basualdo, Gonzalo Ritacco y Héctor Echagüe; Javier Velázquez e Isaac Acsosta.

MARIANO SECO DIRIGE POR NOVENA VEZ

Esta tarde será la novena ocasión que el árbitro Mariano Seco dirija un encuentro de CADU en los torneos de ascenso de AFA. En las ocho veces anteriores que lo dirigió, Defensores Unidos ganó dos, empató tres y perdió tres. Seco sancionó dos penales, uno a favor y otro en contra, mientras que expulsó a siete jugadores, cuatro del “celeste” y tres rivales.

Tres visitas sin perder

Once partidos en favor de Central Córdoba sobre CA-DU en el historial por los torneos de ascenso de AFA.

La diferencia en favor de los rosarinos la obtuvo jugan-do en su cancha del barrio Tablada, aunque el “celeste” con el triunfo de su última visita, siendo el primero en la cancha del “charrúa”, cortó una racha de dieciocho partidos sin halagos, con dos empates y dieciseis derrotas.

Esta tarde volverán a jugar en el “Gabino Sosa”, luego de casi cinco meses. La última vez que se enfrentaron en esa cancha fue el domingo 23 de abril de este año cuando lo hicieron por la 27ª jornada, 8ª de la 2ª rueda, del Campeonato de Primera “C” de la temporada pasada.

En total entre Primera “B” Metropolitana y Primera “C” jugaron 39 partidos; Central Córdoba ganó 22; Defensores ganó 11 y empataron 6 veces.

En Rosario jugaron 19 partidos, Central Córdoba ganó 16, CADU ganó sólo 1 y empataron 2 veces.

Defensores acumula tres partidos sin perder ni recibir goles visitando al “charrúa”, con un triunfo (1-0 en la temporada anterior gol de Adrián Martínez); y dos empates (ambos fueron 0-0 en la temporada 2013-’14; y en el 2015).

Los triunfos del “charrua” fueron: 2-1 en el torneo del ’70; 3-1 en el ’71; 5-0 en el ’72; 1-0 en el ’73; 1-0 en el ’78; 3-1 en el ’79; 3-0 en el ’80; 4-0 en el ’81; 7-2 en el ’82; 3-2 en el ’84; 3-0 en el ’85 con tantos de Daniel Nuñez, Marcelo Racitti y Enrique Strambi; 1-0 en la temporada 1986-’87 (jugado en el estadio de Newell’s Old Boys) con gol de Jorge Forgués; 2-0 en el torneo 1987-’88 con tantos de José Miguel Miniello y Daniel Nuñez de penal (todos ellos en Primera “C”); 1-0 en Primera “B” Metropolitana 1988-’89 con un tanto convertido por Cristian “Pajaro” Domizzi; 1 a 0 en el torneo de Primera “C” 2010-’11 con un gol marcado por Alejandro García de penal; y 2 a 0 en la temporada 2011-’12 con tantos de Martín Salinas de penal y Nicolás De Bruno.

En Villa Fox se enfrentaron en 20 ocasiones; con 10 victorias de CADU; 6 de Central Córdoba y 4 empates.