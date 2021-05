Día Mundial de la Cruz Roja: compromiso social y humanitario a través del voluntariado

Cada 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja en homenaje a su fundador, el suizo Henri Dunant quien trabajó en misiones humanitarias a mediados del siglo XIX, y que en 1863 dio origen a la organización que en la actualidad tiene un rol fundamental para salvar vidas en todo el mundo.

Cruz Roja es una asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, y es parte integrante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo presente en 191 países

La organización trabaja sobre una serie de valores como la humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. LA VOZ dialogó con Camila Sánchez, secretaria de la Comisión Directiva de la Filial Zárate, quien contó cómo tomó la decisión de formar parte del movimiento y cuáles son los desafíos en un contexto atravesado por la pandemia de Covid 19.

“Me sumé porqué siempre me gustó ayudar a los demás y en cruz roja encontré un lugar donde poder hacerlo. Me incentivo además, el buen trato que tuvieron los integrantes con los que tuve mi primer contacto, que me hicieron sentir muy bienvenida desde un principio”, cuenta Camila y agrega: “Para mí la institución representa un lugar seguro, es un espacio donde cualquier persona que necesite ayuda va a recibir una respuesta, así no podamos brindarle nosotros la ayuda de manera directa siempre vamos a intentar colaborar de la forma en que podamos. Es además, en carácter más personal, mi segunda casa, mi segunda familia y un lugar que amo”.

La irrupción de la pandemia en el día a día de todos los habitantes del mundo generó cambios y alteraciones de actividades y modos de vida, de los cuales la Cruz Roja no quedó exenta. “La pandemia nos afectó fuertemente, ya que gran parte de nuestros ingresos vienen por las coberturas sanitarias en eventos masivos y los cursos de primeros auxilios presenciales. Y sin ingresos se dificulta seguir adelante con nuestros proyectos”, detalla Camila.

Pero la organización, al igual que muchos otros espacios, pudo reinventarse para sobreponerse a las adversidades que proponía este nuevo escenario. “Supimos ingeniarnos con los ahorros y encontrar nuevas maneras de ayudar en este nuevo contexto. De cara a la prevención contra el Covid 19 trabajamos en conjunto con el Municipio en la coordinación de los centros de aislamiento y en otras actividades apuntadas a mantener la distancia social y la bioseguridad en espacios de alta circulación”.

Del mismo modo, exploraron otras alternativas como la asistencia a adultos mayores a traves de gestiones de trámites: “Nos encargamos de tramitarles las recetas y acercarnos a las farmacias a buscar los medicamentos para que ellos no tuvieran que exponerse. Iniciamos, con el apoyo de la sede central de Cruz Roja Argentina, el proyecto de medios de vida y seguridad alimentaria, mediante el cual acercamos alimentos a vecinos de la isla y al hogar del hermano Marcelo en una primera etapa, y en una segunda etapa estaremos brindando capacitaciones a estas mismas comunidades para fortalecer su autonomía”.

En este marco, la Secretaria de la Comisión Directiva señaló que el principal desafío para lo que resta de este año tiene que ver con seguir acompañando a los vecinos en este contexto que cada vez ofrece panoramas más complejos, “en este sentido buscamos seguir contribuyendo a reducir el impacto de la pandemia con la continuidad del proyecto de medios de vida”.

Camila Sánchez

