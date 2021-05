“No entiendo qué esperan para vacunar a los bomberos”, dijo el concejal Matzkin

El concejal Marcelo Matzkin explicó que “ahora vemos la consecuencias de los vacunados vip, se usaron mal vacunas y los bomberos reclaman aún ser vacunados. No sé qué esperan la autoridades”.

El edil de Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin afirmó ante el reclamo de los bomberos que “ellos son un servicio esencial, el Secretario de Salud, Dr Marcelo Schiavoni debe explicar por qué no los invitó cómo dijo que sí lo hizo con otros sectores de la sociedad. La realidad es que los bomberos protestan por algo que es Justo y que la ciudadanía los acompaña”.

A su vez el concejal zarateño afirmó que “los bomberos deben ser escuchados y recibidos por el municipio, Cáffaro eligió vacunar a sus amigos y no a estos valiosos ciudadanos que dan su vida en cada acto de servicio cuando tuvo vacunas a disposición en el UPA René Favaloro” y agregó “tuvo la oportunidad y eligió, eligió vacunar a sus amigos”.

