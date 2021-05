Empleados del bingo se manifestaron para pedir el cobro de sus sueldos

Desde las 15 horas de ayer, trabajadores del Bingo Zárate cortaron la avenida Lavalle para protestar por el atraso en el pago de los sueldos de abril.

Lo último que cobraron, según informaron, fue el mes de marzo; por lo que exigen cobrar 9 días de abril al 100% y el resto de los días al 75%.

“Cuando abrió el bingo a finales de noviembre se pusieron al día, en enero terminaron de ponerse al día, y lo único que no pagaron fue el aguinaldo porque ellos manifestaron no haber trabajado de junio a diciembre durante el año pasado. Pero en abril volvieron a cerrar por el decreto presidencial en el marco de la pandemia y no hay señales de que el gobierno vuelva a ayudar a los trabajadores. Nosotros queremos que la firma se haga cargo del pago de nuestros sueldos. No es un problema nuestro, somos trabajadores y vivimos de nuestro salario”, reclamaron los trabajadores que se manifestaron ayer en la avenida Lavalle.

Este importante acceso a Zárate se mantuvo cortado desde las 15 y hasta pasadas las 18 horas, cuando los trabajadores recibieron una promesa de la empresa. “No hay ayuda del gobierno y la empresa dice que no tiene plata, que no genera ingresos porque está cerrada. Entonces como trabajadores queremos una solución y una vía de diálogo abierta. A la empresa le conviene que reclamemos porque así se visibiliza el problema de todos los bingos bonaerenses pero nosotros debemos comer, pagar nuestras cuentas y vivir. Por eso paguen el sueldo de abril y luego veremos las medidas a tomar en conjunto”, reclamaron.

Actualmente el bingo mantiene a 200 empleados en su plantilla de trabajadores, los cuales muchos de ellos permanecieron en la puerta hasta pasadas las 18 horas.

Por último, decidieron organizar una caminata mañana desde el bingo hasta la puerta del Municipio para reclamar la apertura de la sala.



