“El gobierno de Cáffaro no administró bien los recursos en salud y seguridad”

Durante la jornada de ayer se trató la Rendición de Cuentas en el Concejo Deliberante, “nuevamente debemos tratar una rendición sin la información necesaria”, explicó la presidente del bloque de concejales Cambiemos, María Elena Gallea, quien se mostró preocupada porque “como todos los años, la gestión de Osvaldo Cáffaro parece que no está dispuesto a brindar información para transparentar sus acciones de gobierno, es necesario que el vecino comprenda que para hacer un control razonable de las cuentas municipales debemos contar con documentación que, a pesar de haber pedido en la comisión de Presupuesto, solo recibimos parte de ella”.

La concejal se mostró sorprendida por el manejo del presupuesto en materia de salud, “encontramos casos increíbles y que no responden a la realidad vivida con el COVID 19, para dar un ejemplo, en la secretaría de salud, de lo presupuestado nos encontramos que solo se incrementó en un 4%, ¿Intendente Cáffaro no es ahí donde debería haber estado puesto el foco de todas las partidas presupuestarias?”, preguntó Gallea.

“En esta misma línea el Hospital Intermedio Rene Favaloro solo recibió un 6% más de lo presupuestado, ¿dónde fue el dinero de la atención primaria de la salud?, ¿A dónde fue el dinero que se les restó a las salitas de COVEPAM, Barrio Bosch, Villa Angus y Fonavi?, “En esta situación de pandemia hubiese sido mejor reforzar las salas para descentralizar la salud y no concentrar todo en un mismo lugar, generando aglomeramiento”, remarcó Gallea.

Al tiempo que en materia de seguridad expresó que “no se puede creer lo que han realizado en esta área, parece que está todo bien en Zárate, Lima y Escalada, porque el Intendente Cáffaro se dio el lujo de ejecutar un 10% menos de lo presupuestado, y la verdad que con todos los hechos de inseguridad que ocurrieron y ocurren, de todas las partidas que desviaron, nos parece que deberían haberlo incrementado el presupuesto de seguridad y no restado como lo hicieron”.

Por su parte la concejal oriunda de Lima, Lorena Bustos, se refirió al presupuesto ejecutado para su comunidad, “Al presupuesto de Lima se le resto un 25%, es increíble, pareciera que no hubiésemos tenido necesidades los limeños, nos sentimos de alguna forma castigados por el Intendente y su gabinete, instamos una vez más a que este tipo de situaciones no se vuelvan a realizar, no es la primera vez que a Lima le sacan presupuesto”.

Por último la presidente y su bloque expresaron, “por todo lo expuesto, que no es poco, pero tampoco es todo, ya que nos faltó información, este bloque decidió no acompañarla aprobación de esta rendición de cuentas de la gestión del Intendente Cáffaro”.

Comparte esto: Twitter

Facebook