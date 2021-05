Franco Acita Moldes dirigirá Comunicaciones – Defensores

En la tarde de mañana sábado a partir de las 15.30 horas en Agronomía y frente a Comunicaciones será la tercera ocasión (segunda en este certamen) que el árbitro Franco Acita Moldes dirija un encuentro de CADU en los torneos de ascenso de AFA.

En las dos veces anteriores que lo dirigió, Defensores Unidos no perdió, ganó uno y empató el otro. Acita Moldes sancionó dos penales, uno a favor y otro en contra; expulsó a un jugador y fue de los zarateños.

Acita Moldes estará acompañado por los asistentes: Juan Pereira y Ramiro Ortiz Biondi, siendo el cuarto árbitro: Damián Rubino.

LA UNDECIMA JORNADA IRA EN TRES DIAS

La undécima fecha del Torneo Apertura, donde quedará libre Acassuso, se jugará en tres días, comenzará hoy viernes con un encuentro, seguirá mañana sábado con cinco partidos, y finalizará el domingo con los dos restantes. Esta será la programación:

Hoy viernes 14 – 15:30 hs: Talleres vs Colegiales (árbitro: Américo Monsalvo).

Mañana sábado 15 – 14:00 hs (TV): Flandria vs J. J. de Urquiza (Mariano Negrete); 15:30 hs (TV): San Miguel vs Los Andes (José Carreras); Cañuelas vs Sacachispas (Ignacio Lupa-ni); Dep. Merlo vs Arg. de Quilmes (Maximiliano Ramírez); y Comunicaciones vs CADU (Franco Acita Moldes).

Domingo 16 – 15:00 hs: UAI Urquiza vs Fenix (Javier Delbarba); y 15:30 hs: Dep. Armenio vs V. San Carlos (Sebastián Martínez).

