Zárate Basket buscará en San Nicolás un triunfo que lo acerque a su objetivo

La 17ma fecha del Torneo Federal de Transición, en la División Bonaerense, continuará en la jornada de hoy.

Se programaron partidos a partir de las 18 horas ya que sigue vigente la decisión del gobierno nacional (y provincial) de adelantar lo más posible los cotejos teniendo en cuenta que desde las 20 horas rigen las restricciones de tránsito en el ámbito de los municipios que esten en fase 2 y fase 3.

ZARATE VA POR UNA VICTORIA

Esta tarde Zárate Basket estará viajando a San Nicolás para jugar con Regatas en el marco de la 17ma fecha del certamen.

Un partido que el elenco dirigido por Manuel Anglese necesita ganar para llegar mu cho más aliviado a las instancias finales buscando, más que nada, quedar entre los cuatro equipos con mayor puntaje y así avanzar la siguiente etapa de la competencia.

Si tenemos en cuenta los partidos que aún debe jugar lejos de Zárate (ver nota inferior) el de hoy con Regatas es uno de los, a priori, accesible teniendo en cuenta las campañas que vienen desarrollando cada uno de los equipos. Si bien es cierto que Regatas viene de ganar (lo hizo el miércoles de ésta semana ante Somisa) y que aún tiene una pequeña chance de clasificación (tiene pendiente tres partidos) para Zárate en su camino a la clasificación debe regresar con los dos puntos ésta noche.

PROGRAMACION

Este es el programa de partidos para la jornada de hoy

Viernes 14 de Mayo

18 horas: Unión de Mar del Plata vs Pergamino Basquet.

18 horas: Regatas San Ni colás vs Zárate Basket (árbitros: Martin Pietromónaco y Darío Bever)

18 horas: Deportivo Colón de Chivilcoy vs Somisa de San Nicolás

Sábado 15 de Mayo

18 horas: Belgrano de San Nicolás vs Estudiantes de La Plata.

En la primera rueda, en el gimnasio del Club Paraná, fue triunfo de Zárate Basket

