Los trabajadores del Bingo se concentran hoy y marchan hacia el palacio municipal

Luego de la protesta del miércoles pasado, trabajadores del Bingo Zárate organizaron para hoy una movilización hacia el Palacio municipal en reclamo de la apertura de la sala de juegos y para que el Ejecutivo intervenga ante el conflicto suscitado con la empresa y a la espera de que el gobierno nacional de señales sobre ayudas económicas para trabajadores en relación de dependencia.

Desde comienzo de mes, unos 200 trabajadores del bingo reclaman a la empresa el pago del salario de lo trabajado en abril, así como también se les abone un porcentaje de los días que no se desempeñaron laboralmente producto de las restricciones que afecta a la actividad. Vale recordar que a pesar de los protocolos establecidos para evitar contagios dentro de la sala de entretenimiento, el Gobierno estableció el cierre obligatorio producto del aumento de contagios desde el 9 de abril pasado; por lo que exigen cobrar 9 días de abril al 100% y el resto de los días al 75%.

Sin embargo los empleados del Bingo, aseguran que no recibieron ningún tipo de ayuda económica por parte del Gobierno mientras que las autoridades de la empresa no les confirmaron cuándo se efectuará el pago aduciendo que no cuentan con los fondos necesarios para cubrir la totalidad de los sueldos. Ante esta incertidumbre, los empleados hoy llevaron a cabo una asamblea donde determinaron que hoy a partir de las 10 horas realizarán una movilización desde la sala de juegos hasta la municipalidad.

Además los trabajadores también están pidiendo la reapertura de la sala ya que no hay certezas sobre cuándo reabrirá las puertas o si extenderán la medida de restricción horaria por la pandemia.

Los empleados ayer se volvieron a reunir en la puerta de la sala de juegos de Avenida Lavalle que permanece cerrado.

