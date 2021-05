Analizan postergar hasta 2022 el Censo Nacional de Población

En medio de la pandemia y con el proceso electoral de los comicios legislativos 2021 por delante, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) analiza postergar hasta 2022 el Censo Nacional de Población.

Así lo indicaron fuentes oficiales, que afirmaron que la decisión está “bajo análisis”.

“Es una posibilidad; se está terminando de ver cómo se desarrolla el calendario electoral”, indicó la fuente. “Como el censo se hará en parte en forma presencial y en parte en forma virtual, tenemos que ver cuándo es el mejor momento para arrancar y terminarlo sin interrupciones”, se precisó. Una de las posibilidades es que, si las elecciones son en noviembre, se pase para la primera mitad del año próximo, se agregó.

“De acuerdo con los parámetros internacionales, todos los cambios metodológicos deben realizarse luego de años de pruebas, evaluaciones y ajustes con los testeos necesarios para garantizar su éxito”, indicaron. En el caso de Estados Unidos, “se desarrollaron durante al menos una década”

“Se mencionó la posibilidad de contratar equipos ad hoc del sector privado, teniendo el Indec personal técnico idóneo para realizar las tareas necesarias; de ser necesario, la inversión debe destinarse a la capacitación del personal del INDEC en lugar de utilizar los recursos económicos para contratar equipos externos”, afirmaron.

La respuesta fue que el organismo “está planificando la realización del censo con toda la responsabilidad estadística y metodológica que se requiere”, con el contacto con diversas oficinas de estadística del mundo, “utilizando metodologías y experiencias probadas que podamos utilizar para evaluar y asegurar el éxito de los operativos censales”.

Los censos anteriores arrojaron los siguientes resultados en términos de cantidad de población: 27.949.480 en 1980, 32.615.628 en 1991, 36.260.130 en 2001 y 40.117.096 en el último, realizado en 2010.

CENSO ECONOMICO

Por otro lado, el Indec lanzó este año el Censo Económico en formato digital, que abarca a 700.000 empresas y casi cinco millones de personas físicas.

Con este fin, el organismo estadístico envió mails a 5,5 millones de contribuyentes para comenzar el empadronamiento, previsto para todo el primer semestre, comenzando por las personas jurídicas.

La última edición de este operativo se había sido realizado en 2005; la novedad es que ahora se realiza por la vía digital, lo cual permite hacerlo con un universo mucho más amplio y tener una optimización de recursos mayor.

Todos los sujetos comprendidos pueden ingresar y completar la encuesta, pero para hacerlo de forma más ordenada se dispuso una secuencia por correo electrónico primero a las empresas -son 680.000 de los 5,5 millones- y luego a las personas humanas.

El proceso durará hasta el mes próximo, cuando el Indec procesará la información y comenzará a preparar las preguntas específicas para realizar el Censo propiamente dicho.

En el Censo 2010, el último que se realizó en Zárate, la cantidad de habitantes era de 114.269.

Último censo en Zárate

Unas 67 preguntas guiaban el censo 2010 que se desarrolló en Zárate y que, en verdad, se inició el 22 de octubre de 2010 con el censo a pobladores isleños.

Casi 1700 personas estuvieron abocados a la realización de tal relevamiento poblacional y de hogares en el Partido, ya que no solamente contó con 1500 censistas, entre voluntarios y docentes, sino también con técnicos que oficiaron de “auxiliares de campo”; “jefes de radio y fracción” y administrativos que eran los encargados del procesamiento de los datos, conjuntamente con funcionarios municipales y personal de seguridad.

Fue un miércoles. decretado feriado, que estuvo marcado desde temprano por el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Justamente ese día.

La cantidad de habitantes de Zárate, según aquel relevamiento, era de 114.269 personas en octubre de 2010. Lo cual arrojaba un aumento de 11,5% respecto al censo del 2001 en el cual se registraron 101.271.

En cuanto a la población total discriminada por género; unos 56.970 eran hombres y unas 57.299 eran mujeres.

Y el grupo etario más numeroso eran los recién nacidos de cero a cuatro años, se contaron 10.189; de cinco a nueve, con 10.148 niños y niñas; de diez a catorce años, con 9.829 personas en total; de quince a diecinueve, con una población total de 9.922 personas y de veinte a veinticuatro, 9.454 jóvenes.

De los 114.269, 111.916 acreditaron ser nacidos en Argentina y 2.353 eran extranjeros.

El censo se presentó como de “Personas y Hogares”, y se anticipó que no solamente iban a pedir los datos familiares sino también de las condiciones habitacionales en las que se encontraban en ese momento.

En principio, la totalidad de hogares fue de 34.013. Asimismo, el relevamiento aportó datos sobre los tipos y los materiales de las viviendas con el fin de determinar las condiciones socio-ambientales en las cuales se desarrolla cada hogar y con la promesa de la generación de nuevos planes de vivienda federales.

Comparte esto: Twitter

Facebook