Esperan la habilitación de la terminal de ómnibus de media y larga distancia

Desde hace cinco años que el Ejecutivo municipal está gestionando con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la habilitación de la nueva terminal de ómnibus de media y larga distancia, instalada en el acceso a nuestra ciudad.

Además, las negociaciones también se entablaron con la empresa “Belgrano Cargas”, ya que el Municipio decidió construir un acceso por un paso a nivel de las vías y esto implicó erogaciones millonarias de valizas y sistema de señalamiento para evitar un accidente entre un micro y el tren de cargas que comenzó a circular periódicamente hacia la Mesopotamia.

Las últimas gestiones y reuniones se desarrollaron en febrero del 2020, previo a la pandemia. Y si bien se continuaron durante todo el año pasado; funcionarios de la SAPEM Transporte confirmaron que por estos días aguardan una respuesta favorable para la habilitación de la terminal.

LA TERMINAL

Se encuentra ubicada sobre la rotonda, está terminada pero nunca fue habilitada por organismos nacionales como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El problema viene de raíz, el acceso a la terminal es por las vías del ex ferrocarril Urquiza, actualmente operado por la firma Belgrano Cargas y limitado solamente al transporte de materias primas y productos manufacturados.

En virtud de ello, la CNRT pidió muchos requisitos técnicos para evitar accidentes, algo lógico cuando se decide temerariamente crear el acceso de una terminal tan importante por las vías.

Sin embargo las especificaciones del organismo fueron innumerables, pidiendo al municipio la colocación de sensores de movimiento sobre las vías, barreras automáticas y diferentes obras de balizamiento en el paso a nivel. Por lo tanto, todas estas obras llevaron más de cuatro años e insumieron un gasto extra para el Ejecutivo municipal por encima de los 25 millones de pesos.

La terminal fue terminada en plena campaña para las elecciones generales del 2015, de hecho concejales y funcionarios municipales la visitaron días antes de las elecciones mostrando que la obra estaba terminada y lista para funcionar. En ese marco, se optó por el nombre de Néstor Kirchner, en lugar de otras opciones como Alicia Moreau de Justo.

Teniendo en cuenta este contexto, y conforme pasaban los meses sin habilitarse, no tardaron en aparecer los rumores de que la terminal no era habilitada por el gobierno nacional a raíz del nombre que llevaba, de hecho algunos rumores indicaban que si le cambiaban el nombre sería habilitada inmediatamente. “La gobernadora lo negó, sus funcionarios lo negaron, en Nación lo negaron y todo el mundo lo niega; por lo tanto no se trata de cuestiones políticas vinculadas al nombre, y así también lo creemos. De nuestra parte ya hicimos todas las obras técnicas reclamadas; y ahora solamente es cuestión de que la habiliten”, había señalado el por entonces secretario de Gobierno municipal, Pablo Giménez.

En cuanto al predio, presenta una dimensión de 1500 metros cuadrados con una nave central. En el interior, además de las boleterías, fueron diseñados ocho comercios y un restaurant. Allí se instalarán emprendimientos comerciales orientados al turismo, las comunicaciones y regalería, entre otros rubros.

Las empresas que prometieron operar allí son Nuevo Expreso, Master Bus, La Nueva Metropol, Vía Bariloche, Flecha Bus, Grupo Ersa, Plusmar y Aguila Dorada.

Finalmente la terminal tendrá una parada de taxis propia que también administrará un “Consorcio de Gestión y Administración de la Terminal de Ómnibus”, que fue creado por ordenanza y que tendrá la misión de administrar los locales comerciales, mantener todo el predio, gestionar ante las empresas de transporte y promover su autosuficiencia económica en función de que sea un predio público que no le genere más erogaciones al propio tesoro municipal.

Nuevos directores de la Sapem Transporte

Mediante la ordenanza 4856, se designaron nuevos directores integrantes de la empresa Zárate Transporte SAPEM; la firma con mayoría accionaria municipal y que administra el transporte público de pasajeros local.

Según el estatuto, cuatro directores serán elegidos a propuesta del Departamento Ejecutivo Municipal y tres lo serán a propuesta del Concejo Deliberante de Zárate; con el detalle de que uno se elegirá a propuesta del bloque oficialista y dos a propuesta de la oposición. En tanto su elección será por Ordenanza, en Sesión Pública Ordinaria y por mayoría simple.

Y esto es precisamente lo que se aprobó recientemente, dado que luego del recambio de concejales de 2019 no se habían renovado las autoridades del directorio de esta empresa.

LOS NOMBRES

En principio, se designó como Director Titular de la empresa a Néstor Gerlo, actual concejal del oficialismo. Y como Director Suplente a Anibal Fumaneri. Finalmente y a propuesta de los bloques opositores se designaron a Leonardo Vandenbosch y a Nelson Adolfo Aguilera como Directores Titulares y a José María Fernández y a Victoria Semería Olmos como Suplentes.

Por último, y por iniciativa de los bloques opositores se aprobó la designación como Síndico Titular de Natalia Gabriela Ramos y como Síndico Suplente a María Silvina Román.

Una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria es un organismo de apoyo a la implementación de proyectos estratégicos, articulando los intereses de los diversos actores implicados.

Néstor Gerlo, director titular de la SAPEM Transporte.

