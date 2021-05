“Estamos en estado de alerta permanente”

Se llevó a cabo ayer en Villa Angus un nuevo operativo de abordaje sanitario en el marco del Plan Detectar, desarrollado por la Provincia de Buenos Aires y con el acompañamiento de la Municipalidad de Zárate. Allí estuvieron presentes miembros del Consejo Asesor de Salud, junto a las secretarías de Salud, Gabinete, Desarrollo Humano y Promoción Social, y Desarrollo Territorial Infraestructura.

En diálogo con la prensa, el titular de la cartera de Salud, Dr. Marcelo Schiavoni analizó las estadísticas locales en torno a los contagios y la ocupación de camas, y señaló: “Bajó mucho la cantidad de casos; si bien uno ve eso y piensa que es una ola de alivio, sería un análisis equivocado. Las camas del Hospital Provincial están al 100%, la Clínica del Carmen tiene muy pocas camas libres y el único sanatorio de Zárate que esta con buena disponibilidad de camas es la Clínica Santa Clara que tiene una ocupación del 50%”.

En esta línea, el funcionario detalló que aguardarán a la información que arroje el análisis que se hace cada 14 días para ver el impacto de la pandemia y a partir de allí, evaluar los pasos a seguir. “Estamos en estado de alerta permanente, no hay que descuidarse y a toda la población le decimos que hay que mantener las medidas de distanciamiento, no descuidarse y tener mucha conciencia de la situación que estamos pasando”.

Respecto de los fallecimientos que se registran en el distrito y que se informan a traves del parte diario oficial, Schiavoni dijo que es “es un tema delicado, porque los fallecidos los carga las instituciones donde se produce el fallecimiento, no depende de la Secretaría de Salud”. Esto tiene que ver con que hay jornadas donde no se informan casos fatales por Covid 19, mientras que en otros días la cifra es abultada y contiene registros de días previos.

El operativo consiste en recorridas realizadas por agentes sanitarios que visitan casa por casa y le realizan un cuestionario a los vecinos para tratar de detectar personas que presenten síntomas. En caso de sospechas, se los deriva a un laboratorio móvil para que les practiquen un hisopado. También se instruye a los pacientes sobre cómo seguir el aislamiento en caso que el test arroje un resultado positivo y cómo manejarse en sus casas con los contactos estrechos.

“La idea es detectar casos y aislarlos para poder contener un poco la situación. Si son casos leves la idea es que se queden en sus casas y se hace un seguimiento dia a dia. Si son casos moderados tenemos diferentes centros de aislamiento, pero hasta ahora no hemos tenido que derivar a nadie”, remarcó la subsecretaria de Estrategia Sanitaria, Lorena Mattei y agregó: “El objetivo es contener la circulación del virus. Estamos haciendo alrededor de 50 y 100 testeos por día y va a ir aumentando a medida que la gente se vaya enterando; se detectan alrededor de 25 positivos por día”.

Insisten a la población que se inscriba para recibir la vacuna

Consultado sobre el estado de la campaña de vacunación contra el Covid 19, Schiavoni manifestó que es un tema que a la gestión le genera preocupación. “Estamos en permanente contacto con el Ministerio de Salud de la Provincia y la Región Sanitaria V, porque el Punto IOMA tiene muy pocos turnos asignados. Hoy tenía una turnera interesante para vacunar y no le llegaron las vacunas, y eso depende exclusivamente de la Provincia. Así que estamos insistiendo en la bajada de vacunas a los vacunatorios que están activos y pidiendo que se abran dos vacunatorios más. Le damos prioridad a un vacunatorio en Lima y otro en el casco urbano de Zárate”.

En este sentido, señaló que ya fueron elevados dos lugares tentativos que recibieron la aprobación de la Provincia, al igual que el personal técnico y administrativo.

“Necesitamos que los pacientes que son población de riesgo se anoten en el Vacunate. Nosotros estamos en un alto porcentaje de vacunados de lo que Provincia ha dado como prioridad, que son el personal de salud que esta al 100%, los mayores de 60 y 70, donde hay un alto porcentaje de los inscriptos vacunados. Ahora hay un bajo porcentaje, pero se va a empezar con los de 18 a 59 con patología. Le pedimos a la gente que se inscriba, porque si esa estadística aumenta nos va a ayudar a generar más vacunas”, puntualizó.

