Piden vacunar a empleados municipales, personal funerario y del transporte público

Muchos grupos de trabajadores, a través de sus organizaciones gremiales, reclaman ser vacunados al considerarse “esenciales” en cada una de sus labores profesionales.

Los bomberos son un grupo, los trabajadores municipales son otro, el personal de supermercados y los empleados de empresas fúnebres privadas. Cada uno tiene sus fundamentos y se consideran esenciales ante un panorama internacional en el cual escasean las vacunas.

A raíz de tal situación se generó en el Concejo Deliberante una tensa discusión, otra más de un catálogo que anticipa el año político- eleccionario; ya que se trataron dos proyectos de resoluciones pidiendo al gobierno provincial que vacune a los empleado públicos municipales y a otros trabajadores privados.

En principio, se trató el expediente 77/21 que expresaba el pedido de vacunación a los empleados públicos municipales “activos con exposición directa al virus”; el cual además originó un cuarto intermedio ya que los ediles del oficialismo y la oposición no se ponían de acuerdo.

Finalmente se decidió su tratamiento “sobre tablas” y primó la voluntad del oficialismo, que impuso sus doce votos (Frente de Todos y PJ) para aprobarlo.

argumentos de la oposicion

Pero la oposición mostró sus argumentos que llevaron a no acompañar el proyecto de resolución: “entendemos que es genérico, ya que no enumera y detalla a los empleados municipales prioritarios; porque la prioridad la otorga la tarea que desempeñan, algo que no le cabe a la totalidad de trabajadores. Entendemos la necesidad de muchos trabajadores municipales que necesitan ser vacunados pero también hay esencialidad de los trabajadores privados de ser vacunados, remiseros, cajeras y repositores de supermercados, etc. El ser empleado municipal no da una posición diferente a los demás; ya que expuestos al riesgo estamos todos los habitantes del partido, del país y del mundo”, opinó el concejal de Juntos por el Cambio, Marcelo Matzkin. “Opinamos, por otro lado, que se trata de una resolución que lleva implícito un mensaje político, y debemos ser cuidadosos. Existe un procedimiento para la vacunación del personal que es considerado esencial. Debe completar un formulario público y seguir un procedimiento del cual nada habla la resolución presentada”, expresó el edil.

Por su parte, la presidenta radical del bloque de Cambiemos, María Elena Gallea, también acusó al proyecto para vacunar a empleados municipalesde ser “genérico, sin detallar a los rubros que se quiere vacunar y sin una nómina del personal.

RESPUESTAS DEL OFICIALISMO

Pero la defensa del oficialismo no se hizo esperar y la concejal del Frente de Todos, y representante del gremio Smata, Vanesa Palermo, tomó la palabra; “entiendo y coincido de que muchos trabajadores deben estar vacunados pero pareciera que están en contra de los trabajadores municipales. Es otra excusa más que tiene la oposición para no aprobar algo a favor de los empleados municipales”.

Y la siguió Tania Caputo, compañera de bloque de Palermo: “no es genérica la resolución ya que expresa la prioridad de las vacunas de empleados municipales activos con exposición directa al virus. Si hay empleados municipales exceptuados por la edad o según las normativas del ministerio de Salud, no se vacunarán. Parece que todo lo que signifique una ampliación de derechos de la clase trabajadora, encontrará una negativa de los bloques opositores. Actualmente existen muchas dificultades para conseguir vacunas pero gracias a este gobierno somos el país de Sudamérica que más está vacunando”, destacó la concejal. Y en tercer orden el concejal Javier Yagode, también del Frente de Todos, pidió por la vacunación de los trabajadores municipales que “están trabajando todos los días en muchos servicios públicos y en diversas tareas de asistencia social en los barrios”.

“NOS QUIEREN PONER EN CONTRA DE LOS MUNICIPALES”

Luego tomó la palabra Matzkin, de Juntos por el Cambio, parándose en el eje de la discusión más política del proyecto; “cuando se vacunó Cáffaro no pensó en los trabajadores municipales. El presidente Fernandez anunció el año pasado que en enero y febrero habría trece millones de personas vacunadas. Pero hoy con la dosis completa tenemos sólo a un 3% de la población; pese a las promesas. Todas y todos tenemos derecho a la vacuna y no intenten ponernos en contra de los empleados públicos municipales porque los que están en contra de ellos, son todos los funcionarios vivos del oficialismo que se vacunaron durante el verano sin pensar en los 1200 empleados municipales”, esgrimió el edil.

“TENEMOS QUE SER COHERENTES”

Finalmente, y antes de la votación, el concejal massista del Frente de Todos, Gustavo Morán, recriminó que “Macri se haya vacunado en Estados Unidos. Está en su derecho pero no hay que hacer tribuna de eso cuando hay faltantes de vacunas porque el mundo también tiene el mismo problema. Tenemos que ser coherentes y si la oposición pide que se vacune otro grupo de trabajadores, que elaboren una resolución para vacunar a otros trabajadores. Pero lo concreto es que hay muchos trabajadores municipales expuestos”.

Servicios fúnebres y transporte público

En segundo orden se trató otro proyecto de Resolución, el 78/21, que también pedía al ministerio de Salud bonaerense, incluir en la vacunación de trabajadores esenciales a quienes se desempeñan en cementerios privados, transporte público y en los servicios fúnebres privados. Esto surge a través de un pedido de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), como representante gremial de los trabajadores del Sistema Integrado de Transporte local, y del personal privado de servicios fúnebres.

Tal resolución, a diferencia de la anterior, sí fue aprobada por unanimidad.

Pedido a la provincia aprobado

La resolución para vacunar a empleados del Municipio, que no es más que un pedido formal al Ministerio de Salud de la Provincia, finalmente fue aprobada por doce votos, todos ellos del oficialismo.

