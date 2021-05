“Se está evaluando intensificar medidas”

La ministra de salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró ayer que si bien se “está evaluando intensificar” las medidas para evitar que continúen subiendo los casos de coronavirus, “hay medidas vigentes que no se están cumpliendo”.

“Por supuesto que se está evaluando intensificar las medidas, pero también hay medidas que están vigentes pero no se están cumpliendo”, dijo la funcionaria.

Agregó que el gobierno nacional insiste en transmitir la importancia de “evitar reuniones sociales y encuentros en lugares cerrados, pero se sigue haciendo”.

“Nosotros estamos transmitiendo la importancia del rol individual, evitar las reuniones sociales y encuentros en lugares cerrados, que están prohibidos pero se siguen haciendo”, aseveró, al tiempo que llamó la atención sobre que “el riesgo de aumento de casos es muy concreto”.

En ese marco, y ante el vencimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el 21 de mayo,Vizzotti ratificó las reuniones que mantendrá hasta el viernes, para definir cómo siguen las medidas a partir de allí, en el marco del incremento de contagios.

La ministra también comparó la situación con la del año pasado: “Ahora tenemos una curva con el doble de casos, pero la letalidad se ha reducido a la mitad”. No obstante, aclaró que la proyección depende de la edad de las personas que se infecten, de las variantes que circulan y de la campaña de vacunación y explicó que el Gobierno “está trabajando sin parar para recibir la mayor cantidad de dosis” pero que es difícil programar porque “depende de la provisión”.

En relación a los casos positivos, advirtió que está bajando la proporción de personas mayores a 70 años y aumentando la proporción de personas entre 50 y 59 años.

“La media de edad de los internados en terapia intensiva es de 55 años y el 95 por ciento no están vacunados”, asumió la funcionaria.

Advirtió que la obesidad es una condición de riesgo “muy importante” y que quienes la posean deben considerarla al momento de inscribirse para la vacuna.

¿Cierre total los fines de semana?

Ante el crecimiento de los casos de Coronavirus registrados en los últimos días que generan más tensión al agotado sistema de salud, el Gobierno evalúa nuevas restricciones que podrían incluir un “cierre” total de actividades durante el fin de semana.

Las medidas que se barajan están cerrar comercios los fines de semana y dejar abierto solo los esenciales. También se cerrarían las plazas y los parques para evitar las concentraciones de personas al aire libre.

Además, el Gobierno nacional estudia la posibilidad de extender el horario de restricción que actualmente rige desde las 20 a las 6. Una de las opciones implicaría comenzar con la medida a partir de las 19 hasta las 6. Al igual que ahora, esto se aplicaría para zonas de alerta viral, mientras que para aquellas que están en alto riesgo continuaría desde las 00 a las 06.

En cuanto a la gastronomía, continuaría con la misma restricción para, aunque está en discusión si deberán también reducir el horario de apertura debido a la ampliación de la restricción nocturna.

A días de vencer -este viernes- el último Decreto de Necesidad y Urgencia sobre la pandemia, el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, convocó a una reunión a sus pares de Ciudad, Felipe Miguel, y de Provincia, Carlos Bianco, con el fin de evaluar la situación sanitaria. Contrariamente a lo ocurrido en los encuentros pasados, los presentes coincidieron en tomar restricciones adicionales y coordinadas.

La grave situación que atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires se expandió hacia otras 9 provincias: Catamarca, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Fe dieron a conocer un alza en los casos sin precedentes para cada jurisdicción.

