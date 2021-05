Esperan con restricciones “quebrar” la tendencia de aumento de casos de Covid

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó este lunes que con las restricciones dispuestas por el presidente Alberto Fernández se logrará “quebrar la tendencia de aumento de contagios” de coronavirus y anticipó que si se cumple el cronograma de arribo de vacunas, “para fin de junio podríamos tener a toda la población de riesgo inoculada”.

“Con este cierre vamos a lograr quebrar la tendencia de aumento de casos semanal. Ya empezamos a ver en el segundo cordón del conurbano que empieza a bajar la velocidad de crecimiento”, explicó el funcionario.

Aclaró que no se logrará “ver que bajen los casos en 9 días”, y recalcó que “la idea es que al día 10 no se vuelva a una apertura total, sino a la situación de las restricciones previas a este cierre”.

Por otro lado, Kreplak planteó que en territorio bonaerense “hemos tenido regularidad en la vacunación desde que comenzó la campaña” y se mostró confiado en “terminar en poco tiempo con la primera dosis para la población de riesgo”.

“Nuestro máximo fue 105 mil en un sólo día. No tuvimos ni colas, ni lugares saturados”, enfatizó el viceministro e indicó que “con la llegada de más vacunas, en 10 días, estaremos vacunando a una velocidad mayor”.

Sostuvo que “hay 3 millones y medio de personas vacunadas” cuando se necesita “cubrir entre 5 y medio y 6 millones”.

Al respecto, señaló que “con esta llegada de 6 millones de vacunas, a la provincia le tocan 1.8, con lo cual podríamos estar vacunando a toda la población de riesgo en 20 días”.

