Problemas con el agua en el Centro y barrios

En la noche del lunes y tras el reclamo de vecinos por falta de agua, personal municipal de las secretarías de Servicios Públicos y de Espacios Públicos, acudieron al barrio Los Ceibos para interiorizarse del inconveniente causado por la detención de la bomba que abastece el fluido en la zona.

“En concreto, se pudo determinar que un desperfecto en la provisión de energía eléctrica, provocó una caída de tensión y la consecuente salida de servicio de dicha bomba”, explicaron desde el Municipio.

El Secretario de Servicios Públicos Guillermo Sokol se encontraba en el lugar supervisando los trabajos y afirmó que el inconveniente ya fue resuelto, pidiendo disculpas a los vecinos por el mismo.

EN VILLA FLORIDA

A la par del reclamo de vecinos del barrio Los Ceibos, también frentistas de Villa Florida vienen reclamando a la secretaría de Servicios Públicos municipal por el mal funcionamiento del servicio público.

Cabe señalar que los frentistas de Los Ceibos estuvieron sin servicio durante todo el domingo y recién el lunes por la tarde fueron atendidos por autoridades municipales que resolvieron el problema de forma parcial.

Pero los vecinos de Villa Florida están llegando al límite de su paciencia ya que luego del temporal de abril que inundó casas enteras, padecieron problemas en el servicio desde el viernes pasado.

“Todos los reclamos recibidos por Whatsapp fueron pasados a autoridades municipales de Servicios Públicos y de Infraestructura desde el viernes a la tarde, sábado y hoy a primera hora” expresaron desde la Sociedad de Fomento de Villa Florida. Sin embargo el problema nunca fue solucionado.

El problema es la falta de presión de agua o, directamente, sin una gota en las canillas.

A raíz de ello, pidieron un camión cisterna con agua potable desde el sábado pasado ya que confirmaron que no existe una cuadrilla de Aguas de Zárate de guardia durante un fin de semana largo como el que pasó.

EN EL CENTRO

Vecinos de la zona céntrica, calle Belgrano y Alem reclaman al municipio por la falta de presión de agua desde hace meses. En particular una de las vecina explicó a LA VOZ que no puede usar el lavarropas porque no carga agua por lo que debe recurrir a un lavadero de ropa y pagar para ello. Dijo que recurrió a instalar una bomba para que suba el agua a la cisterna, pero que tampoco le sirve , “falta presión de agua”, repitió para poder hacer uso del servicio que religiosamente paga todos los meses.

CRITICAS DE CONCEJALES

La presidente del bloque de concejales Cambiemos María Elena Gallea y el secretario general del Comité UCR, Norberto Toncovich se acercaron a dialogar ayer con vecinos del barrio “Los Ceibos” que se manifestaron el domingo en la ruta ante lo que consideraron “una situación de abandono de Aguas de Zárate SAPEM, ante la rotura de una bomba de agua que dejó al barrio por más de 24 horas sin el servicio. “Este reclamo en la ruta de los vecinos no hubiera sido necesario si hubiesen la empresa hubiera escuchado los reclamos de cientos de vecinos que ya hemos presentado en el HCD”, enfatizó.

“La respuesta no puede llegar después de una manifestación, primero hicieron que los vecinos pasen frío de noche en la ruta, para después llegar al barrio a reparar la bomba de agua, ése no puede ser el accionar un municipio ya que es inhumano”.

“Esperemos que esta situación sea un mensaje de alerta, y ahora sí traten nuestros en el Concejo nuestros pedidos ya que son muchos los barrios con problemas de agua, esta situación es moneda corriente en Zárate, Lima y Escalada, ojala ningún otro vecino tenga que pasar frio en una ruta para que el municipio lo escuche”.

Trabajos para restablecer el servicio en Los Ceibos.

