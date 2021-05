Cómo es la situación del sistema sanitario en el distrito y la ocupación de camas de terapia

En la mañana de ayer se llevó a cabo una nueva edición del programa Detectar que se desarrolló en los barrios Bosch y Las Violetas, con el propósito realizar una detección temprana de casos positivos de Covid 19 a traves de recorridas casa por casa.

Allí estuvieron agentes sanitarios de la Municipalidad que se entrevistaron con vecinos para detectar la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad y a la vez informaron a la población sobre los mismos.

“El programa esta siendo exitoso porque detectamos bastante cantidad de casos en cada lugar, eso ayuda a que la gente que no sabía que tenía síntomas pueda estar aislada, nosotros podamos hacer un seguimiento de las personas y ver si necesita alguna ayuda alimentaria”, señaló la subsecretaria de Estrategia Sanitaria, Dra. Lorena Mattei.

Las tareas se iniciaron a las 10 de la mañana y se extendieron hasta las 15 horas, aproximadamente, y contaron con una buena recepción por parte de los vecinos. También se realizaron inscripciones para todos aquellos que se encuentren dispuestos a recibir la vacuna contra el Covid 19 y que hasta el momento no se habían anotado. Según adelantaron, en las próximas jornadas los operativos se mudarán a barrios como Fonavi y La Ponderosa.

SITUACION SANITARIA DEL DISTRITO

La funcionaria también se refirió a la situación sanitaria en el distrito y la capacidad de respuesta del hospital y las clínicas privadas: “La situación en este momento es complicada, si bien los índices mejoraron, ahora tenemos poco más de mil casos activos, que no es poco. En el Hospital Zonal Virgen del Carmen no hay camas, y sí hay camas en la Clínica Santa Clara y en la Clínica del Carmen”. En la misma línea, detalló que el CEDA se encuentra alojando pacientes con síntomas leves, los cuales provienen tanto del nosocomio local como de las clínicas, con el objetivo de descomprimir el sistema.

“El problema que tenemos son los casos que requieren internación, porque son muchos días. Por más que los índices bajen, el sistema se satura igual porque se sostiene una cantidad de casos alta”, refirió Mattei y agregó que “en caso de tener síntomas leves lo ideal es que la persona se pueda aislar en su propia casa al igual que los contactos estrechos. Se hace un seguimiento telefónico desde la Municipalidad, y se visita el lugar en caso que no conteste”, asi como tambien se les brinda asistencia alimentaria o de medicación en caso que no cuenten con recursos económicos.

