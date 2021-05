Se acumuló la basura por un paro gremial

El miércoles por la noche el Sindicato de Camioneros decidió no realizar el servicio de recolección porque la empresa concesionaria Entre no pagó un bono anual, que asciende a 25 mil pesos y debió ser liquidado el pasado 20 de este mes.

Fuentes de la empresa reconocieron que no lo pueden pagar a raíz de una deuda del Municipio con la propia concesionaria. Al mismo tiempo, admitieron que no estaba garantizado el pago de haberes de este mes, que debe depositarse el cuarto día hábil de junio.

Por lo tanto, el Sindicato de Camioneros convocó a una “asamblea informativa con cese de actividades” para toda la jornada de ayer jueves, dando un tiempo para que el Ejecutivo municipal negocie con la empresa y así se destrabe el conflicto; “del cual tiene a los propios trabajadores y a todo el pueblo de Zárate y Lima como rehenes”.

El Sindicato se mantuvo expectante hasta la tarde de ayer pero ante la falta de respuestas de la empresa, decidió realizar una presentación al Ministerio de Trabajo y convocar a un paro por tiempo indeterminado.

En tanto ayer por la noche, trabajadores nucleados en el gremio de camioneros realizaron una concentración en la puerta que la empresa mantiene en la colectora de Ruta Nacional Nº 9, km. 88, mientras aguardaban que avancen las negociaciones con el Municipio y la firma que tiene a su cargo el servicio de recolección de residuos en el Partido.

“EL SERVICIO SE RETOMARA EN LAS PROXIMAS HORAS”

El secretario de Gobierno municipal, Juan Manuel Arroquigaray, ratificó ayer por la noche a LA VOZ que luego de arduas negociaciones con la empresa Entre, se destrabaron los conflictos que suscitaron el conflicto; que prácticamente eran económicos.

“Cumplimos con lo que corresponde, nos pusimos de acuerdo con la empresa, y estamos a la espera de que se retome el servicio. Creemos que ahora es un tema de organización y logística para que retorne la recolección. Lo reclamado era una deuda económica y se arribó a un acuerdo”, confirmó el funcionario municipal ayer en horas de la noche.



Anoche los camioneros protestaban frente a la empresa Entre.

