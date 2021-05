Vacunas de Pfizer: Los argentinos merecemos una explicación

Por Sandra Paris.

-Diputada provincial.

-Miembro del Consejo de la Magistratura

de la provincia de Buenos Aires.

Lamentablemente en la Argentina cuando hablamos de vacunas contra el COVID-19, siempre encontramos grises difíciles de entender. Desde los comienzos, el operativo de vacunación se encontró con uno de los escándalos más grandes que ha tenido nuestro país, el vacunatorio VIP, que terminó con la renuncia del ministro de Salud, Ginés Mario González García.

Hoy se anuncian llegadas de vacunas, todavía insuficientes, como si fuesen grandes logros; cuando en realidad solo están cumpliendo con el deber de cuidar a todos los argentinos; deber que no siempre se cumplió, los ciudadanos seguimos esperando que el presidente Alberto Fernández explique de manera clara por qué no se realizó la negociación con el laboratorio Pfizer, imposibilitando así la llegada de 13 mil vacunas a nuestro país.

Con más de 75 mil muertos sería un gesto de enorme responsabilidad por parte del gobierno nacional retomar el diálogo, estamos en un momento de escasez de vacunas y la Argentina no ha logrado llegar a las 114.000 dosis diarias. Las últimas negociaciones con otros laboratorios anunciadas hace pocas horas son buenas noticias, pero la vacuna de Pfizer realizó sus pruebas en nuestro país, y debería ser prioridad trabajar con dicho laboratorio por respeto a todos esos argentinos que participaron del proceso.

Si desde Pfizer anuncian que las “negociaciones con la Argentina siguen abiertas”, ¿por qué el presidente Fernández no puede brindar declaraciones claras sobre el tema?, algo no está bien, y es preocupante que no se logre destrabar esta situación. Tenemos un país en confinamiento y sin vacunas.

Todos los argentinos tenemos derecho a la vacuna y el gobierno nacional tiene la responsabilidad de garantizarlas, espero que de manera urgente se retomen el diálogo, y le pido por favor al presidente Fernández y a sus ministros que dejen de militar las llegadas de las vacunas, no son logros, son deberes que tiene que cumplir, dejen el relato por un tiempo y gestionen por favor.

