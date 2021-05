Recolectores de residuos levantaron ayer el paro

Desde el miércoles a la noche y hasta ayer a la tarde, la basura se acumuló en todas la calles o; en lo que fue una verdadera “fiesta” para los innumerables perros callejeros que rompieron bolsas y generaron destrozos.

La raíz del conflicto es económica, según fuentes de “Entre”, concesionaria del servicio, el Municipio mantiene una deuda millonaria desde agosto por un retraso importante en la cadena de pagos. Esto generó que la empresa no pueda pagar un bono anual de 25 mil pesos a todos los trabajadores del sector, que debió ser liquidado el pasado 20 de este mes.

Al mismo tiempo, fuentes de la empresa admitieron que no estaba garantizado el pago de haberes de este mes, que debe depositarse el cuarto día hábil de junio. La espalda económica de “Entre” se fue achicando hasta llegar a tal situación.

A raíz de que no estaba garantizado el pago de este bono, el sindicato de camioneros convocó a un paro por tiempo indeterminado en la tarde del jueves y realizó un acampe durante toda la madrugada de ayer en el depósito de la empresa.

Finalmente, el conflicto se destrabó ayer mismo por la tarde, cuando el Municipio alcanzó un acuerdo económico. Por lo tanto el primer turno de recolección vespertino de las 17 horas salió y así el resto de los turnos. Con el correr del fin de semana la situación tenderá a normalizarse.

