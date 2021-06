De 300 testeos realizados se detectaron 80 positivos que eran asintomáticos

En la mañana de ayer se desarrolló en el barrio Moises Lintridis 1 un nuevo abordaje sanitario municipal en el marco del plan Detectar, para tratar de identificar casos positivos de Covid 19 asintomáticos en el vecindario.

Allí estuvo presente el titular del área de Salud, Dr. Marcelo Schiavoni quien analizó la situación sanitaria en el distrito y remarcó que “la preocupación está dividida en la prevención y el seguimiento de la patología Covid que es lo que lleva más tiempo, pero no descuidamos las patologías no Covid que necesitan atención en el dia y que son de demanda espontánea”.

En ese sentido, el funcionario brindó detalles sobre el corredor sanitario que trabaja la Municipalidad a traves de los CAPS para que la población tenga acceso cercano a la atención primaria de la salud.

“Creo que es un logro muy importante articular las políticas sanitarias con lo público y lo privado”, dijo Schiavoni acerca del vínculo que mantiene la gestión municipal con las dos clínicas privadas de la ciudad y con el hospital provincial. “Con el Hospital Virgen del Carmen hay un intercambio de información y mucho respeto. Interactuamos con la emergencia, con la cobertura del dia a dia de camas a traves del CEDA, nos han dado una mano con algunos laboratorios. Con las clínicas lo mismo, estamos en permanente comunicación, creo que es la forma sana de trabajar en una pandemia”.

En ese sentido brindó información sobre cómo se encuentra la capacidad de respuesta de cada centro de salud, teniendo en cuenta la gran demanda de las últimas semanas. Al respecto, señaló que el hospital cerró la semana con una ocupación de terapia al 100%, pero solo un tercio corresponde a pacientes con Covid 19. Lo mismo ocurre en la ocupación de sala común. Del mismo modo, las clínicas presentan una ocupación de las terapias al 60% y allí se repite el mismo patrón respecto del porcentaje de pacientes con Covid y polivalentes.

En lo que respecta al balance de las ediciones del operativo Detectar, Schiavoni apuntó que las tareas ya llevan 13 días de ejecución de manera conjunta con un trabajo territorial: “Se hace un diagnóstico previo de los barrios y se trabaja en conjunto con Desarrollo Humano; se va casa por casa y cada vecino se puede acercar al móvil fijo. En 13 días se hicieron 10 barrios, un promedio de 500 vecinos visitados y en total se hicieron 300 testeos, en los cuales detectamos 80 positivos asintomáticos”.

Por su parte, la subsecretaria de Estrategia Sanitaria, Dra. Lorena Mattei señaló: “Estamos tratando de hacer énfasis en lo que es salud de la mujer integral, no sólo de la embarazada sino también en la detección de patologías prevenibles como es el cáncer de cuello de útero y cáncer de mama. Por ello, seguimos reforzando en los Centros de Atención Primaria lo que es control de la embarazada y vacunación de los niños. No dejen de hacerse los controles. Hay un poco de demora porque tenemos que cumplir con los protocolos, pero es muy importante que continuemos con esto. Para turnos pueden comunicarse con el Hospital Intermedio al 447799 o acercarse o comunicarse telefónicamente con las salas de atención primaria para recibir orientación”.

Nuevos contagios y más muertes en Zárate y Campana

El parte diario oficial que emiten las autoridades locales informó ayer la detección de 70 nuevos casos positivos de Covid-19 (65 de Zártae y 5 de Lima). También se detalló que fueron 88 los vecinos que se recuperaron de su cuadro de Coronavirus.

A la vez que informaron seis fallecimientos: tres ocurrieron en el Hospital entre el 29 y 30 de mayo. En ese caso, son dos mujeres de 64 y 74 años y un hombre de 81. Las otras muertes fueron un clínicas privadas entre el 29 de mayo y el 2 de junio: un hombre de 55 años, una mujer de 64 y una limeña de 84.

A su vez, el número de eventos sospechosos reportados fue de 221 y se descartaron 88 nuevos casos.

Al momento, Zárate cuenta con un total de 1060 casos activos; 10.376 recuperados, 303 fallecidos y 11.739 contagios totales desde el inicio de la pandemia.

EN CAMPANA

En el parte oficial de Campana, se informaron ayer 9 muertes por Coronavirus.

Se trata de dos mujeres de 75 y 85 años que se encontraban internadas en el Sanatorio Vandor; otras dos de 68 y 53 en el Hospital Municipal “San José”, un hombre de 49 años internado en el Hospital, uno de 71 en el Vandor, uno de 67 en el nosocomio local y otros dos de 57 y 59 años.

Por otra parte, se detectaron 79 nuevos casos de Coronavirus, llevando a 13.093 el total desde el inicio de la pandemia.

