Paro de recolectores

Sorpresivamente anoche, el gremio de Camioneros que realiza el servicio de recolección a cargo de la empresa ENTRE., volvieron al paro. En consecuencia, no se realizó la recolección del turno noche y no se sabe cuándo retomarán el servicio.

Así lo explicaron representantes de los trabajadores señalando que reiniciaron esta medida de fuerza por la falta de pago de salarios. “Ayer no depositaron los sueldos incumpliendo así lo acordado días atrás cuando se inició el primer paro”, dijeron. Anoche tras decidir la huelga y no salir a trabajar, los recolectores de residuos domiciliarios se concentraron fuera de la planta de ENTRE en la Ruta 9 y comenzaron a quemar neumáticos como protesta.

Anoche, según dijeron, no tienen decidido cuándo se retomará el servicio.

