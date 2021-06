La Provincia declaró apto el relleno sanitario para disponer de los residuos domiciliarios

En conferencia de prensa en la mañana de sábado en la Municipalidad, el intendente Osvaldo Cáffaro informó sobre la resolución del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) en la cual se expide sobre el relleno sanitario donde se proyecta depositar los residuos domiciliarios de Zárate y Campana, ubicado en el predio conocido como tosquera Concaro en este Partido.

El organismo bonaerense resolvió, con fecha 3 de junio de 2021 declarar ambientalmente apto el proyecto presentado por el municipio de Zárate denominado “Relleno sanitario para disposición final de residuos sólidos urbanos para los Municipios de Zárate y Campana” a realizarse en el municipio de Zárate. Esta declaración de impacto ambiental, señala la resolución, no suple permisos habilitaciones, autorizaciones y demás instrumentos que correspondan emitir a otros organismos provinciales, administraciones nacional, y municipal necesarios para la ejecución, mantenimiento y operación de la obra proyectada debiendo obtenerse los mismos con anterioridad al inicio de la obra u operación.

PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO

Este proyecto corresponde a la primera etapa y consiste en la construcción de tres módulos que constituyen una unidad rodeada de terraplenes de circulación con la impermeabilización de fondo, taludes y bermas de separación. El mismo permitirá disponer en los primeros tres años y medio de este proyecto inicial la cantidad de 251.432 toneladas de residuos.

El intendente Cáffaro se mostró satisfecho y optimista con esta resolución de impacto ambiental favorable del OPDS y señaló que “es un logro como ciudad, ya que desde 2018 el predio está clausurado por decisión judicial, en ese lapso el municipio debió llevar a depositar los residuos en el CEAMSE con un costo de aproximadamente 20 millones mensuales”. Además aclaró que esto va a permitir poder volver a los recicladores y se va a profundizar un programa de reciclaje urbano con las ONG. Habló también de presiones que ha tenido durante estos años para que Zárate se transforme en un área de recepción de residuos de la zona norte de la provincia.

Por su parte,el secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray señaló que “hoy podemos decir con todas las letras que Zárate tiene un relleno sanitario ambientalmente apto y que le va a permitir disponer en forma segura los residuos sólidos urbanos”, y agregó “que no más de 10 municipios de la provincia están en estas condiciones”.

Respecto a cuándo comenzará a llevarse la basura a ese relleno, señalaron que no está aún fijada la fecha, que deben proseguir los trámites aprobatorios como lo señala la resolución del OPDS y, en cuanto al predio donde por años se depositaron los residuos domiciliarios, deberá sanearse, aunque no se dieron detalles al respecto en cuanto a cómo se hará y quien estará a cargo de ese saneamiento ambiental.

Si bien la resolución habla de un relleno sanitario para disposición final de residuos de ambos municipios, en la conferencia se dejó claro que el predio del relleno es de Zárate y que Campana deberá decidir si sigue depositando sus residuos en el CEAMSE o en este predio local. En este último caso, deberá realizar un convenio con el Municipio de Zárate que deberá aprobar el Concejo Deliberante.

Participaron de la conferencia el secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura Ariel Ríos y la presidente del HCD, Ana L. Alemann (NZ).

PARO DE RECOLECTORES

En medio de esta conferencia, se planteó a los funcionarios que en la noche del viernes pasado el gremio de Camioneros que abarca a los trabajadores de barrido y recolección dependiente de la empresa ENTRE, concesionaria municipal, había reanudado el paro aduciendo falta de pago. El secretario Arroquigaray respondió que el municipio “cumplió en tiempo y forma con el pago al concesionario” y que “esperan seguir dialogando con la empresa”.

En conferencia de prensa se anunció sobre la resolución del OPDS.

