Para la oposición, la ayuda para gastronómicos es insuficiente

El jueves pasado en el Concejo Deliberante de Zárate se aprobó el Decreto enviado por el Ejecutivo municipal considerado de ayuda al sector gastronómico y el mismo fue rechazado en forma categórica por el Inter Bloque de Cambiemos y Juntos por el Cambio. El mismo fue aprobado por el oficialismo con 12 votos contra 8.

“Es imposible acompañar un proyecto del Ejecutivo que es tardío, que no fue consultado y que pone la carga de la inversión en el espacio público en cabeza de un sector que está fundido”, manifestó María Elena Gallea.

Por su parte, Marcelo Matzkin expresó que “el sector necesita que se los alivie y no que se le imponga la obligación de compra de mobiliario público y menos que se le dé para ello un préstamo a tasa activa, la misma que pueden conseguir en un banco. Es una medida que más de ayuda parece una burla al rubro afectado”.

Una de las principales quejas de la oposición fue la negativa del oficialismo de acompañar el pedido de subsidio mensual al sector por el tiempo que esté restringido en su actividad, sobre esto la concejal Gallea expresó que “al sector nada se le puede pedir que gaste, hoy no tienen con que pagar los sueldos y el Intente les pide que compren el mobiliario urbano”.

Por último Marcelo Matzkin expresó que en cuento a las exenciones de tasas manifestó “las exenciones propuestas de dos meses sólo alcanzan a los pequeños contribuyentes y no alcanzan a un bar un restaurant que por tener empleados dejan de ser pequeños contribuyentes. Es sólo una puesta en escena.

