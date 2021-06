Se aceleró la vacunación

Luego de que el gobierno provincial anunciara un nuevo impulso de la campaña de vacunación en el territorio bonaerense, en Zárate se registró un importante incremento en la cantidad de aplicaciones diarias que, durante la semana pasada fue de un promedio de 628.

La Sala de Situación de la Provincia de Buenos Aires que lleva a cabo el seguimiento de las vacunas contra el Covid 19 que se aplican en el distrito detalló que entre el 30 de mayo y el 5 de junio se aplicaron un total de 4401 vacunas en la ciudad, de las cuales 4331 corresponden a primeras dosis y 70 a segundas dosis.

De esta manera, en el distrito ya se reportan un total de 32.285 aplicaciones, de las cuales 24.904 son de primeras dosis y 7.381 del segundo componente, duplicando la cantidad de aplicaciones diarias que en semanas anteriores.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires registra un total de 5.293.577 de dosis aplicadas, de las cuales 4.251.360 corresponden a primeras dosis y 1.042.217 a segundas dosis.

Durante el fin de semana, a aquellas personas que se encuentran registradas en la plataforma online para recibir la vacuna, les llegó un correo electrónico de la Provincia mediante la cual refieren que “todas las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo. Lo que hace el organismo es generar los anticuerpos con la primera dosis y con la dosis subsiguiente, reforzarlos. El efecto de la primera dosis no se pierde ni se corta. La primera dosis no se vence”.

En este sentido, remarcaron que “en nuestro país el tiempo mínimo interdosis planificado es de 90 días para todas las vacunas. Los esquemas se van a completar, nadie se va a quedar sin su segunda dosis. Gracias al sistema informatizado de la provincia de Buenos Aires, a partir del día 90 y de acuerdo a la disponibilidad de vacunas se programan los turnos”.

el titular de la cartera sanitaria, Daniel Gollan señaló en las redes sociales: “En pocos días, la provincia tendrá a todos los bonaerenses con comorbilidades y a todos los mayores de 60 años vacunados”.

MAYORES DE 70 SIN TURNO

Los mayores de 70 años ya pueden vacunarse contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires sin inscripción previa, únicamente con la presentación del documento nacional de identidad en los lugares del territorio bonaerense que funcionan como vacunatorios.

El único requisito será el de presentar el DNI en los centros de vacunación donde asistan los interesados.

Se continúa trabajando con el sistema de turnos en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ pero se habilitó la posibilidad de inocular a los mayores de 70 sin inscripción previa.

PRODUCCION LOCAL

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas saldrá hoy lunes hacia Moscú para traer el primer lote del principio activo de la vacuna Sputnik V para comenzar a ser producida en el país, así como nueva una partida de dosis de los componentes 1 y 2 del medicamento contra el coronavirus.

Esas dosis reforzarán, junto a las llegadas durante la semana anterior, el Plan de Vacunación contra el coronavirus.

Es la vigesimocuarta operación que realiza la empresa de bandera en busca de inmunizaciones contra la Covid-19, y el primero que traerá el principio activo para que pueda comenzar a producirse la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya en el Laboratorio Richmond de la Argentina.

Esta firma farmacéutica, ubicada en el partido bonaerense de Pilar, llevará adelante la formulación, filtrado y envasado con el fin fortalecer el Plan Estratégico de Vacunación que despliega el Gobierno nacional en todo el país y ampliar su acceso en América Latina.





