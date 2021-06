Talleres – Defensores se juega el martes en Remedios de Escalada

La AFA informó ayer que el partido entre Talleres y CADU por la décimatercera jornada del Torneo Apertura de Primera “B” Metropolitana temporada 2021 se estará jugando el próximo martes 15 en horas de la tarde en Re-medios de Escalada.

El encuentro que empezará a partir de las 15.30 horas, se jugará a puertas cerradas en el estadio “Pablo Comelli” del “tallarín”, siendo de-signado el árbitro Martín Gonaldi, quien estará secundado por los asistentes: Angel Rebusci y Diego González, mientras que el cuarto árbitro será Juan Pablo Loustau.

LA 13ª FECHA VA EL MARTES 15

En la décimatercera jornada quedará libre Sacachispas FC e irá integramente se jugará el próximo martes 15 con esta programación:

Martes 15 – 15:30 hs: en cancha de Armenio, Acassuso vs J. J. Urquiza (árbitro: Ignacio Lupani); Cañuelas vs Arg. de Quilmes (Javier Delbarba); Flandria vs Los Andes (Maximiliano Ramírez); Dep. Merlo vs Colegiales (Sebastián Martínez); San Miguel vs Fénix (Franco Acita); Talleres vs CADU (Martín Gonaldi); UAI Ur-quiza vs V. San Carlos (Kevin Alegre); y Comu-nicaciones vs Dep. Armenio (José Carreras).

CADU visitará a Talleres el próximo martes en Remedios de Escalada.

