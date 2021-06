Acumulación de basura, pastizales altos y pozos en inmediaciones del Puente Zárate Brazo Largo

La falta de limpieza y mantenimiento es lo primero que se observa al circular por el acceso que conecta la Ruta 6 con la zona de la costanera. Baches, microbasurales y pastizales componen el desgastado paisaje de una vía que debería funcionar como una importante alternativa para circular.

Se trata del camino que cruza por debajo del Puente Mitre del Complejo Zárate-Brazo Largo destinado al tránsito pesado que en la actualidad no se encuentra atravesando su mejor momento, aunque hace algunos años fue de interés de la Municipalidad desarrollar una obra para acondicionar esa arteria y que descomprima los accesos tradicionales a la ciudad.

En el año 2014 la gestión municipal llamó a licitación de la obra que contemplaba la repavimentación de 1.500 metros de un camino que se convertirá en una avenida doble mano, con iluminación, desagües pluviales y banquinas que mejorarán el acceso al Paseo de la Ribera y barrios del bajo zarateño sin la necesidad de ingresar al radio céntrico de la ciudad.

Una de las proyecciones que se hacía sobre ese camino también tenía un fin turístico, dado que su acondicionamiento sería útil para aquellas personas que decidieran visitar la ciudad para disfrutar de la costanera y con esta alternativa evitarían cruzar por el centro para llegar, siendo este un acceso más directo.

La postal de ese camino en estos momentos presenta no sólo una deficiente iluminación y grandes cantidades de basura desparramada, sino muchos baches que durante los días de lluvia y posteriores permanecen cubiertos de agua y representan un peligro para quienes circulan por el lugar y no logran dimensionar su profundidad.

Esto deriva en que muchos camiones que deben dirigirse a la zona de la costanera, decidan evitar el paso por el lugar, por obvias razones, y tomen otras alternativas como el ingreso por Lavalle y luego por calle Laprida (dado que el paso por Teodoro Fels se encuentra interrumpido hace varios meses) para llegar a la zona del río.

La llamada obra de Repavimentación del Acceso a Zárate por Ruta Provincial 6 / Avenida Costanera tuvo una primera etapa con la pavimentación de la calle 7 de Julio y las inmediaciones de Zárate Chico; pero las etapas siguientes quedaron inconclusas y lo cierto es que hoy muestra los signos del deterioro y del abandono.



El camino que cruza por debajo del Puente Mitre del Complejo Zárate-Brazo Largo destinado al tránsito pesado.

Microbasurales, uno de los problemas sin solución.

