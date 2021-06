Denuncian el mal estado de la calle 3 de junio

Vecinos de la calle 3 de Junio entre Roca y Caseros manifestaron su malestar por las pérdidas de agua y el mal estado general de la arteria. La concejal de Cambiemos, María Elena Gallea, y el secretario de la Unión Cívica Radical (UCR( local Norberto Toncovich recorrieron la zona a pedido de los vecinos.

Los vecinos explicaron que “en la cuadra había tres pérdidas, la primera en la esquina de 3 de junio y Caseros, que ya se encuentra en reparación, la segunda en 3 de junio 480 y la tercera en la esquina de 3 de junio y Roca, estas últimas dos todavía no solucionadas”.

Al respecto Toncovich comentó que “los vecinos han hecho los correspondientes reclamos ante Aguas de Zárate SAPEM y ante las autoridades municipales con competencia en la materia y no han obtenido una solución satisfactoria a la fecha”.

Por su parte la concejal Galle explicó que “además los vecinos, que costearon en forma particular, hace varios años, el mejorado de dicha calle, hoy ven que, por la falta de mantenimiento municipal, está totalmente destruida e imposibilita el correcto tránsito de la misma, como así también de ambulancias, remises, etcétera”

“Al igual que lo hicimos con la calle 20 de noviembre entre Roca y Caseros en el mes de marzo, vamos a realizar los pedidos correspondientes para que el gobierno municipal brinde respuestas rápidas a nuestros vecinos”, explicaron Gallea y Toncovich.

La concejal María Elena Gallea y Norberto Toncovich dialogaron con vecinos.

