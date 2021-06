Crece el microbasural entre barrio Bosch y Las Violetas

La proliferación de microbasurales en distintos puntos de la ciudad no son una novedad. Las malas prácticas, la falta de campañas de concientización y las deficiencias en las tareas de mantenimiento generan un escenario preocupante desde lo sanitario como desde lo ambiental.

Quien circule por las inmediaciones del cruce de Scholnik y Colectora Este podrá detectar a simple vista la situación. Grandes cantidades de bolsas con residuos domiciliarios se encuentran desparramadas en una pequeña fracción de tierra.

La presencia de basura propone condiciones de riesgo para la salud, dado que no garantiza las condiciones saludables para los vecinos, pero además, opera como foco infeccioso que atrae numerosas alimañas (como ratas, cucarachas), así como también de animales domésticos que luego mantienen contacto con quienes habitan en el lugar.

A partir de la irrupción de la pandemia de Covid 19 puso de relieve la necesidad de contar con espacios públicos en buenas condiciones sanitarias y remarcó la necesidad de un abordaje ambientar a una de las problemáticas frecuentes que presenta la ciudad.

Revertir este tipo de escenarios que ponen en jaque la salud de los vecinos, no significa organizar acciones aisladas realizadas por cuadrillas municipales que actúen cuando la situación se encuentra desbordada, sino que requiere de políticas públicas integrales orientadas a preservar el medioambiente y a garantizar la buena calidad de vida de los vecinos, con campañas de concientización sobre el manejo de los residuos domiciliarios, la implementación de la separación de residuos en origen y la garantía de servicios públicos acordes a las necesidades que demanda el presente.

Ante la consulta de este medio, vecinos del barrio manifestaron que en distintas oportunidades realizaron reclamos ante las autoridades municipales para que brinden una solución al respecto, pero la respuesta siempre demora en llegar y la situación se resume a una jornada de limpieza que no acerca soluciones a una problemática concreta.

Comparte esto: Twitter

Facebook