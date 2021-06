Los reclamos por problemas con el servicio de agua se replican en distintos barrios

A pesar de que desde la Municipalidad emitieron un comunicado para informar que se encuentran trabajando para dar soluciones a los problemas del servicio de agua, la realidad de los vecinos de distintos barrios sigue siendo preocupante.

Frentistas de Suipacha al 1100 se contactaron con este medio para señalar que la falta de suministro es una constante desde octubre del año pasado durante los fines de semana largos, a la vez que relataron que pudieron suplir las falencias del servicio con un bombeador de 50 años de antigüedad, dado que las autoridades municipales ni la empresa prestataria brindaron respuestas al momento.

“Soy vecina de Villa Fox y hace dos meses que no contamos con agua para utilizar en nuestras necesidades diarias. Llamé a la empresa SAPEM Aguas de Zárate y la contestación es que no cuentan con el financiamiento para el arreglo de la bomba”, comentó una vecina con un marcado enojo por la falta de soluciones y compromiso con la problemática por parte de la Municipalidad. “Pago todos los meses los impuestos, me pregunto dónde está ese dinero, irá para financiar Zarate Basket?. No deberíamos pagar más los impuestos ya que no recibimos el servicio correspondiente”, agregó.

Barrio Malvicino tampoco quedó exento de los problemas en el suministro; según detallaron vecinos de Almafuerte al 1500, hace varios días que allí se registra poca presión de agua, lo cual ocasiona que el servicio no llegue a los tanques que se encuentran elevados y, por lo tanto, no logre abastecer a la red doméstica.

Poca presión de agua en Almafuerte al 1500, barrio Malvicino.

