Piden que se reanude la tramitación del DNI en la oficina de ANSES

En el día de ayer se presentó en el Concejo Deliberante un proyecto pidiendo la urgente reanudación del servicio de tramitación del DNI y pasaporte dirigido a la Gerente de la Udai de Zárate.

El concejal Marcelo Matzkin recordó que en junio se cumplieron 4 años desde que se empezó a tramitar el DNI en la UDAI de Anses en Zárate, “y hoy es nuevamente noticia por la falta de atención en dicho trámite”.

El edil, quien estuviera a cargo de la UDAI de ANSES cuando se inauguró el servicio recordó que “en 2017 gracias a un esfuerzo grande del personal de la UDAI se incorporó un servicio a la comunidad fundamental como es tramitar el DNI y Pasaporte. Fuimos una de las pocas oficinas de ANSES en brindar este servicio y la segunda en el país, costó mucho esfuerzo, capacitación e inversión. Fue un paso importante. Antes de que se abra RENAPER en ANSES tramitar el DNI era algo engorroso y lento. Pudimos dar vuelta este problema y brindar un servicio que terminó siendo espontáneo en donde llegaba el DNI en una semana y hasta podía tramitarse en forma urgente. También se pudo tramitar el pasaporte por primera vez en nuestro municipio”.

Señaló que “fue un gran avance, por eso hoy vemos con tristeza y preocupación que desde hace 15 meses que el servicio no se brinda en la UDAI de ANSES. Entendemos que con el inicio de la Pandemia se haya suspendido, pero hoy ya no puede seguir interrumpido. RENAPER y ANSES deben asegurar que el servicio continúe. Un bebé nacido en marzo de 2020 no tiene el DNI y eso ya no puede seguir pasando”.

