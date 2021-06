El nivel de ocupación de camas bajó del 50%

En horas de la mañana de ayer se llevó a cabo en barrio Saavedra un nuevo abordaje sanitario para avanzar en la detección temprana de casos de Covid 19.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones del Club Saavedra, donde se montó una unidad sanitaria móvil para recibir a los vecinos que presentaban algún tipo de duda o habían experimentado síntomas compatibles con Covid 19.

Los integrantes del Consejo Asesor de Salud, quienes remarcaron la importancia de estas acciones: Es muy importante este programa que se está haciendo a nivel local, porque no sólo se esta hisopando a la gente sino que se le está dando educación sobre que, ante cualquier síntoma, tiene que recurrir a un centro para que se la hisope.

Del mismo modo, también se llevaron a cabo visitas casa por casa en el vecindario desplegando no sólo un abordaje sanitario, sino también de asistencia de necesidades.

Por otra parte, se brindaron detalles sobre la ocupación de camas en el distrito y reveló que el día de ayer, la ocupación total de camas era de un 41,51%, mientras que las camas de terapia estaban en un 28% de ocupación, la terapia Covid en un 46%.

Mientras sigamos teniendo este nivel de vacunación, que ya se llegó casi al 32% en el país, y en Zárate hay 43.918 personas con la primera dosis, que es un 79%, mientras que con la dosis completa hay 9.055. Lo importante es llegar a un 66% y ahí sí se podría hablar de una inmunidad de rebaño porque hay que tener cuidado porque las cepas van mutando.

NUEVOS CONTAGIOS Y MUERTES

Durante la mañana de ayer se emitió un nuevo informe diario sobre la situación del Covid 19 en el distrito. Así, según estadísticas del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitario (SNVS) del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), se detectaron 75 nuevos casos positivos, de los cuales 71 corresponden a Zárate y 4 a la localidad de Lima.

Las cifras fueron altas para los eventos sospechosos, aquellos casos que hasta el momento no tienen diagnóstico definitivo y aguardan los resultados de los análisis y cuyo número fue de 195 en las últimas horas. En tanto, se descartaron 141.

En el parte de ayer se confirmaron dos muertes: un hombre de 84 años que se encontraba internado en una clínica privada(deceso ocurrido el 12de junio) y un hombre de 70 años en el Hospital (el 21 de junio)

En cuanto a los casos activos, es decir, de aquellos vecinos que se encuentran transitando la enfermedad, su número es de 828 al momento. La cifra de recuperados en el distrito ya es de 11834, los fallecidos son 337 y el número total de contagios desde el inicio de la pandemia es de 12999.

EN CAMPANA

En la ciudad de Campana se confirmaron 88 nuevos casos de Coronavirus y dos nuevos fallecimientos durante la jornada de ayer.

En cuando a las muertes, se trata de dos mujeres, de 60 y 74 años de edad, quienes se encontraban internadas en la Clínica Delta.

Con estos dos decesos, la cantidad de muertes desde el inicio de la pandemia ascendió a 256

Mientras que los contagos totales desde marzo del año pasado a la fecha son 14.304.

Operativo para detectar casos de Covid-19 en barrio Saavedra.

