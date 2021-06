Extienden las restricciones y limitan el ingreso al país

El decreto de necesidad y urgencia con las medidas restrictivas que se aplicaron hace 15 días seguirá vigente al menos por dos semanas más. Así fue confirmado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien detalló que cada jurisdicción tendrá la potestad de “implementar medidas intensificadas los más transitorias posibles”.

Todavía sin la aprobación de la “ley pandemia” en la Cámara de Diputados, las restricciones que contenía el DNU vigente hasta ayer se extenderán hasta el viernes 9 de julio, con su publicación en el Boletín Oficial.

El principal cambio será reducir el cupo de personas que puede ingresar por día al país y la cantidad de vuelos que llegan por semana ante la preocupación de que ingresen al país más personas portadoras de la variante Delta de coronavirus. En la actualidad pueden entrar hasta 2.000 personas por día y se pasará a 600, lo que generaría una menor frecuencia de vuelos. Esta disposición no estará incluida en el nuevo decreto sino que será una Decisión Administrativa.

Según Vizzotti, cuatro de cada diez personas no cumplen con el aislamiento al ingresar al país, por eso se decidió “disminuir ese cupo a 600 personas y darle la potestad a las jurisdicciones para que el aislamiento pueda ser en hoteles, para tener más seguridad en el cumplimiento”.

También permanecerá la obligatoriedad de hacer cuarentena durante una semana cuando se llega del exterior, pero existe la posibilidad de que le den la opción al pasajero de hacerlo en una residencia propia y no en un hotel.

Continúan suspendidos los vuelos provenientes de: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Chile, Brasil, India, Paises africanos y Turquía.

