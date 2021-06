Se presentó oficialmente “Cerca”

En la tarde de ayer, a través de un evento realizado vía streaming, se llevó a cabo la presentación oficial de Cerca, un espacio dentro del Frente de Todos integrado por jóvenes y profesionales, que se presenta en la arena política local con propuestas de renovación.

Cerca es una frente donde confluyen La Usina de Ideas Bonaerenses, la Juventud Peronista y agrupaciones como Juventud en Red y Avanzar, reunidos bajo la premisa de transformar las dinámicas de la política local a traves de la inclusión, la pluralidad y el aporte de ideas que lleven soluciones a los problemas que atraviesa la población.

En la transmisión, que pudo verse a traves de las redes oficiales del frente, estuvieron presentes referentes como Gabriela Trupia, Jorge Collado -quienes desarrollaron una introducción acerca del espíritu y los conceptos identifican al espacio-, Rodrigo García Otero y Fernando Vaccaiani, junto a militantes y actores culturales como Julián Tapia, Macarena Collado, Agustina Olivo y Manuela Doyel García. También acompañó el lanzamiento el Subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Amarilla.

“Cerca es un espacio de unidad de distintas agrupaciones; veníamos desde hace mucho tiempo teniendo conversaciones sobre la realidad local y el escenario político y los problemas de la ciudadanía. Entendimos que en ese proceso teniamos que incidir y encontrarnos en un espacio que represente muchas voces de la ciudadanía”, comentó García Otero en diálogo con la prensa..

Acerca de los procesos que dieron origen a Cerca, detalló: “Nosotros empezamos a transitar un camino de salida de la gestión actual con respeto y en silencio, entendíamos que nuestras propuestas y nuestras ideas no estaban siendo escuchadas, que paulatinamente se abandonaba un camino de representación ciudadana y los ejes de los cuales nosotros también habíamos sido parte, desde la articulación con los sectores industriales y los sectores comerciales a la interlocución con sociedades de fomento, los clubes y demás”.

Según remarcaron, la vocación de cambio de los jóvenes, sumado a la experiencia en gestión y la militancia, fueron los disparadores que llevaron a la conformación del frente: “Entendimos que teníamos empezar a transitar un camino juntos y a hacer una nueva propuesta ciudadana en nuestra ciudad, y esta propuesta es Cerca. No nos venimos a pelear con nadie, venimos a proponer una manera de generar respuestas”.

Entre los ejes de trabajo que anunció la conformación de Cerca, se encuentran la de unir a Zárate a la reconstrucción del país, desde su entramado económico, social y cultural. Signado por lo que demanda la urgencia de la época, el espacio conformado mayoritariamente de jóvenes también propuso poner de relieve la agenda ambiental:”La agenda del ambiente, que no puede ser solo la disposición final de residuos, tiene que ser la separación en origen, la participación del ámbito educativo, de las niñas y los niños y de cada uno de nuestros ciudadanos de manera activa, y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy los jóvenes tienen la agenda del ambiente como parte de su militancia cotidiana, eso hoy tiene que ser algo central”.

Por su parte, otro de los referentes de Cerca, Fernando Vaccaiani puntualizó: “Cerca es una bocanada de aire a la política local, venimos a proponer ideas y a sumar debates de cara a la ciudadanía, que quiera ser participe y un actor determinante en la ciudad que nos merecemos”.

En esta línea, consultado sobre las resistencias que pueda generar el necesario cambio generacional en los espacios de decisión de políticas públicas en relación con lo que se denomina como “la vieja política”, agregó: “Creemos fundamental que la política sea participativa. Los que no vengan a por el beneficio de la ciudad, a pensar políticas públicas por el desarrollo local, a pensar una industria concatenada con el ambiente, a pensar políticas de género, se van a ir corriendo solos. Soñamos un Zárate activo, integrado, donde el comercio sea partícipe de las políticas públicas, donde el deporte, la cultura y la educación sean partícipes y no rehenes, y donde la obra pública esté planificada de manera integral”.

“Venimos a proponer una manera de generar respuestas”, señalaron.

Comparte esto: Twitter

Facebook