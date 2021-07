Sortearon el fixture de la Copa del Mundo y Pérez Ponsa enfrentará a Monchil Nikolov

Se han publicado las listas finales de la Copa del Mundo FIDE y de las participantes de la Copa Mundial Femenina FIDE.

Los eventos eliminatorios se llevarán a cabo del 10 de julio al 8 de agosto de 2021 en el Gazprom Mountain Resort en Sochi.

Estos eventos de máxima calificación son parte de los ci-clos del Campeonato Mundial de Ajedrez.

Las dos finalistas del evento abierto se clasificarán para el Torneo de Candidatas FIDE 2022, mientras que las tres me-jores jugadoras de la competencia femenina obtendrán lugares en el Torneo de Candidatas Fe meninas FIDE.

Doscientos seis (206) jugadores competirán en la Copa del Mundo FIDE (ocho rondas de juego KO), y habrá ciento tres (103) participantes en la Copa Mundial Femenina FIDE (siete rondas).

LOS FAVORITOS

Los favoritos de clasifica-ción del evento abierto son el actual Campeón del Mundo Magnus Carlsen (que representa a Noruega, calificado con 2847 en la lista del 1 de junio), Fabiano Caruana (EE. UU., 2820), Levon Aronian (Armenia, 2781), Anish Giri (Países Bajos, 2780), Alexander Grischuk (Rusia, 2776), Shakhriyar Mamedyarov (de Azerbaiyán, 2770), Maxime Vachier-Lagrave (Francia, 2760), Alireza Firouzja (FIDE, 2759), Leinier Dominguez (EE.UU., 2758), Sergey Karja-kin (Rusia, 2757), junto con muchos otros ajedrecistas de renombre de todo el mundo.

Mientras tanto los organi-zadores han nominado a los jugadores rusos Rudik Makarian y Kirill Shubin.

Además, los mejores jóve-nes Gukesh D (India), Jergus Pechac (Eslovaquia), Nijat Abasov (Azerbaiyán) y Vladislav Kovalev (Bielorrusia) han recibido “comodines” (invitaciones) directos del pre sidente de la FIDE, Arkady Dvorkovich.

La Copa del Mundo Feme-nina de la FIDE contará con las rusas Aleksandra Goryachkina (2596) y Kateryna Lagno (2558), las ucranianas Mariya y Anna Muzychuk (2544 y 2535, respectivamente), Nana Dzagnidze (Georgia, 2524), Harika Dronavalli (India, 2515) , Tan Zhongyi (China, 2511) y muchas otras estrellas del ajedrez.

La nominada del Organizador para el evento femenino es Anna Afonasieva (de Rusia), mientras que Amina Mezioud (Argelia) ha recibido el derecho a jugar por parte de la Presidenta de la FIDE.

La primera ronda de la Copa Mundial FIDE y la Copa Mundial Femenina FIDE comenzará con ciento cincuenta y seis (156) y setenta y ocho (78) jugadores/as, respectivamente.

Los ganadores de los partidos de apertura avanzarán y se les unirán cincuenta (50) jugadoras de alto rango en el evento abierto y veinticinco (25) en la competencia femenina, que son cabezas de serie directamente en la segunda ronda. Todos los partidos constan de dos juegos clásicos y un tie-break del tercer día, si es necesario.

El lugar del torneo es el centro de entretenimiento Galaxy ubicado en Gazprom Mountain Resort, Krasnaya Polyana, Sochi.

PEREZ PONSA CON RIVAL DEFINIDO

El GM zarateño, Federico Pérez Ponsa será uno de los participantes en la Copa del Mundo de Ajedrez 2021.

Y ya conoce a su rival en primera ronda.

Pérez Ponsa (GM con un ELO de 2554) estará enfrentando al búlgaro (que compite bajo bandera de Jordania) Monchil Nikolov (GM, 2542).

El ganador de éste match estará enfrentando en segunda ronda al ruso Alexander Gris-chuk (de 37 años), actualmente 8vo en el ránking mundial de FIDE (Junio 2021) con un ELO de 2776 y que debuta directamente en segunda ronda.

Argentina también tendrá a otros cuatro competidores en ésta Copa del Mundo.

Alan Pichot (GM, 2630) vs Sergio Minero (MI, 2365 de Costa Rica).

Sandro Mareco (GM, ELO 2629) vs Sami Khader (MI, 2382 de Jordania).

Leandro Krysa (GM, 2527) vs Yasser Quesada (GM, 2565 de Cuba).

Carolina Luján (IM, 2346) vs Gulrukhbegim Tokhirjonova (WGM, 2344 de EE UU).

Federico Pérez Ponsa jugará la Copa del Mundo, en Rusia, a partir del 10 de Julio

Comparte esto: Twitter

Facebook